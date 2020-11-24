24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 ноября является 329 днем года, до конца года осталось 37 дней.

Какой праздник 24 ноября 2020?

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День революции в Демократической Республике Конго.

Памятные даты 24 ноября, годовщины и события

В 1642 году открыли Тасмановые острова (ныне носят название открывателя Абеля Тасмана).

В 1859 году Чарльз Дарвин издал свою книгу о сохранении пород, борьбу за жизнь и естественный отбор (основа так называемого дарвинизма).

В 1963 году Ли Харви Освальд, подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди, получил смертельное ранение.

В 1994 году в Украине начала свою деятельность первая миссия ОБСЕ.

24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 24 ноября

24 ноября родились американский психолог Дэйл Карнеги, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Федора Студита или Санница.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 24 ноября

День традиционно холодный и ветреный, наши предки говорили: Федор студит землю. Название связано с тем, что в конце ноября уже устанавливали санный путь, крестьяне активно отправлялись на ярмарки и рынки, чтобы продать товар.

Если снег пошел, 4 декабря будет оттепель.

Теплая погода на Студита, к холодной зиме.

Солнечно, значит, похолодает.

Именинники: Викентий, Виктор, Виктория, Максим, Александр, Степан, Степанида, Федор.

24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,