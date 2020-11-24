24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

24 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 ноября является 329 днем года, до конца года осталось 37 дней.

Какой праздник 24 ноября 2020?                

Памятные даты 24 ноября, годовщины и события

В 1642 году открыли Тасмановые острова (ныне носят название открывателя Абеля Тасмана).

В 1859 году Чарльз Дарвин издал свою книгу о сохранении пород, борьбу за жизнь и естественный отбор (основа так называемого дарвинизма).

В 1963 году Ли Харви Освальд, подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди, получил смертельное ранение.

В 1994 году в Украине начала свою деятельность первая миссия ОБСЕ. 

24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com
 

Кто родился 24 ноября

24 ноября родились американский психолог Дэйл Карнеги, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Федора Студита или Санница.

Что сегодня нельзя делать 

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День традиционно холодный и ветреный, наши предки говорили: Федор студит землю. Название связано с тем, что в конце ноября уже устанавливали санный путь, крестьяне активно отправлялись на ярмарки и рынки, чтобы продать товар. 

Приметы на 24 ноября

Если снег пошел, 4 декабря будет оттепель.

Теплая погода на Студита, к холодной зиме.

Солнечно, значит, похолодает. 

Именинники:  Викентий, Виктор, Виктория, Максим, Александр, Степан, Степанида, Федор. 

24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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