24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 ноября является 329 днем года, до конца года осталось 37 дней.
Какой праздник 24 ноября 2020?
- День революции в Демократической Республике Конго.
Памятные даты 24 ноября, годовщины и события
В 1642 году открыли Тасмановые острова (ныне носят название открывателя Абеля Тасмана).
В 1859 году Чарльз Дарвин издал свою книгу о сохранении пород, борьбу за жизнь и естественный отбор (основа так называемого дарвинизма).
В 1963 году Ли Харви Освальд, подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди, получил смертельное ранение.
В 1994 году в Украине начала свою деятельность первая миссия ОБСЕ.
Кто родился 24 ноября
24 ноября родились американский психолог Дэйл Карнеги, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Федора Студита или Санница.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 24 ноября
Если снег пошел, 4 декабря будет оттепель.
Теплая погода на Студита, к холодной зиме.
Солнечно, значит, похолодает.
Именинники: Викентий, Виктор, Виктория, Максим, Александр, Степан, Степанида, Федор.
Напомним,