25 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
25 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

25 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 ноября является 330 днем года, до конца года осталось 36 дней.

Какой праздник 25 ноября 2020?                

Памятные даты 25 ноября, годовщины и события

В 1867 году Альфред Нобель запатентовал динамит.

В 1918 году появился Государственный симфонический оркестр им. Н. В. Лысенко.

В 1950 году китайская армия провела наступление в рамках корейской войны.

В 2009 году в Сент-Винсенте и Гренадинах прошел референдум о принятии новой конституции. 

25 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 25 ноября

25 ноября родились украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель, президент Чили, диктатор  Аугусто Пиночет.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Иоанна Милостивого

Что сегодня нельзя делать 

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25 ноября заканчивалась свадебная неделя, сезон прекращался до конца зимы. Неумолимо приближалась зима со своими холодами. Мамы молились за здоровье маленьких детей, чтобы они хорошо перенесли зиму. 

Приметы на 25 ноября

Дождь в этот день прогнозирует оттепели 4 декабря.

Облака против ветра, к снегопаду в ближайшее время.

Низкие облака, к суровым морозам.

Погода сегодня — это погода на старте зимы. 

Именинники:  Дмитрий, Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Лев, Николай, Степан.

25 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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