25 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 ноября является 330 днем года, до конца года осталось 36 дней.
Какой праздник 25 ноября 2020?
Памятные даты 25 ноября, годовщины и события
В 1867 году Альфред Нобель запатентовал динамит.
В 1918 году появился Государственный симфонический оркестр им. Н. В. Лысенко.
В 1950 году китайская армия провела наступление в рамках корейской войны.
В 2009 году в Сент-Винсенте и Гренадинах прошел референдум о принятии новой конституции.
Кто родился 25 ноября
25 ноября родились украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель, президент Чили, диктатор Аугусто Пиночет.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Иоанна Милостивого
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 25 ноября
Дождь в этот день прогнозирует оттепели 4 декабря.
Облака против ветра, к снегопаду в ближайшее время.
Низкие облака, к суровым морозам.
Погода сегодня — это погода на старте зимы.
Именинники: Дмитрий, Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Лев, Николай, Степан.
Напомним,