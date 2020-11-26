26 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
26 ноября является 331 днем года, до конца года осталось 35 дней.
Какой праздник 26 ноября 2020?
- Международный день сапожника,
- День провозглашения государства в Монголии,
- День братства в США.
Памятные даты 26 ноября, годовщины и события
В 1394 году столицей Кореи стал город Сеул.
В 1890 году в Боржоми (Грузия) начали разлив минеральной воды в промышленных масштабах.
В 1944 году в Мукачево приняли манифест, провозглашающий воссоединение Закарпатья с Советской Украиной.
В 1977 году во Львове открыли памятник первопечатнику Ивану Федорову.
Кто родился 26 ноября
26 ноября родились швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр, основоположник кибернетики Норберт Винер, певица Тина Тернер.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Иоанна Златоуста
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 26 ноября
Если угли в печи тлеют ярко, будет ненастье.
Мерцающие звезды, к снежной погоде.
Днем снежная буря разразилась, ночью будет мороз.
Именинники: Антон (Антонин), Герман, Иван, Никифор.
Напомним,