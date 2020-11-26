26 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 ноября является 331 днем года, до конца года осталось 35 дней.

Какой праздник 26 ноября 2020?

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Международный день сапожника,

День провозглашения государства в Монголии,

День братства в США.

Памятные даты 26 ноября, годовщины и события

В 1394 году столицей Кореи стал город Сеул.

В 1890 году в Боржоми (Грузия) начали разлив минеральной воды в промышленных масштабах.

В 1944 году в Мукачево приняли манифест, провозглашающий воссоединение Закарпатья с Советской Украиной.

В 1977 году во Львове открыли памятник первопечатнику Ивану Федорову.

26 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 26 ноября

26 ноября родились швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр, основоположник кибернетики Норберт Винер, певица Тина Тернер.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Иоанна Златоуста

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 26 ноября

Предки верили, что природа окончательно прекращала расти, наступала зима. На златоуста в Украине ранее дули сильные ветры, крестьяне старались до сегодняшнего дня укрепить здание, чтобы непогода не принесла неприятностей.

Если угли в печи тлеют ярко, будет ненастье.

Мерцающие звезды, к снежной погоде.

Днем снежная буря разразилась, ночью будет мороз.

Именинники: Антон (Антонин), Герман, Иван, Никифор.

26 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,