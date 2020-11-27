27 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 ноября является 332 днем года, до конца года осталось 34 дня.

Какой праздник 27 ноября 2020?

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День авиации в Венесуэле,

День учителя (Испания).

Памятные даты 27 ноября, годовщины и события

В 1895 году Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому большая часть его состояния поступила в фонд Нобелевской премии.

В 1914 году начала функционировать крупнейшая в Европе благотворительная организация Джойнт.

В 1918 году начала функционировать Национальная Академия Наук Украины.

В 1920 году произошло Слуцкое восстание в защиту независимости Беларуси.

В 1989 году произошел взрыв Boeing 727 над Боготой, погибли 110 человек.

27 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 27 ноября

27 ноября родились В шведский астроном и геолог Андерс Цельсий, гонконгский актер и режиссер Брюс Ли.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Филиппа

Что сегодня нельзя делать

Наши предки старались в День Филиппа вынести еду, предназначавшуюся для домового, за пределы дома. Таким образом украинцы хотели сохранить скот предстоящей зимой. Люди не ходили в лес, потому что опасались встретить волков.

Девушки просили в этот день любви на следующий год, поскольку после 27 ноября выходить замуж уже не разрешалось.

Приметы на 27 ноября

Нет инея, а день теплый — в следующем году может быть плохой урожай.

Если не сыграть свадьбу до 27 ноября, то до следующего года семью создать не выйдет.

Дождь на Филиппа, можно надеяться на богатый урожай пшеницы.

Ворона каркнула, май может быть ненастным.

Именинники: Григорий, Сергей, Федор, Филипп.

27 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,