28 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 ноября является 333 днем года, до конца года осталось 33 дня.
Какой праздник 28 ноября 2020?
- День независимости Восточного Тимора,
- День независимости Мавритании,
- День независимости Панамы.
Памятные даты 28 ноября, годовщины и события
В 1520 году европеец впервые попал из Атлантического океана в Тихий, первопроходцем стал португалец Фернан Магеллан.
В 1895 году в Соединенных Штатах Америки состоялись первые автомобильные гонки.
В 1918 году Буковина присоединилась к Румынии (по решению Генконгресса в Черновцах).
В 1974 году Джон Леннон в последний раз вышел на сцену в Нью-Йоркском концертном зале Мэдисон Сквер Гарден.
Кто родился 28 ноября
28 ноября родились русский поэт, переводчик, драматург Александр Блок, австрийский писатель Стефан Цвейг.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- мучеников Авива, Самония и Гурия
Что сегодня нельзя делать
С этого момента начинался Рождественский пост, гуляния оказывались под запретом.
Приметы на 28 ноября
Снег лежит, к весне не растает.
Если сильный ветер заметили, то непогода продлится до 19 декабря.
Непогода на Гурия символизирует непогоду и в мае.
Именинники: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Степан, Фома.
Напомним,