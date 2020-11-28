28 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
28 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

28 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 ноября является 333 днем года, до конца года осталось 33 дня.

Какой праздник 28 ноября 2020?                

Памятные даты 28 ноября, годовщины и события

В 1520 году европеец впервые попал из Атлантического океана в Тихий, первопроходцем стал португалец Фернан Магеллан.

В 1895 году в Соединенных Штатах Америки состоялись первые автомобильные гонки.

В 1918 году Буковина присоединилась к Румынии (по решению Генконгресса в Черновцах).

В 1974 году Джон Леннон в последний раз вышел на сцену в Нью-Йоркском концертном зале Мэдисон Сквер Гарден. 

28 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 28 ноября

28 ноября родились русский поэт, переводчик, драматург Александр Блок, австрийский писатель Стефан Цвейг.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • мучеников Авива, Самония и Гурия

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки активно ухаживали за животными в этот день, нечистой силы не боялись, поскольку верили, что она на время исчезла. Молились об исцелении Гурию, особенно если кого-то замучили болезни зубов.

С этого момента начинался Рождественский пост, гуляния оказывались под запретом. 

Приметы на 28 ноября

Снег лежит, к весне не растает.

Если сильный ветер заметили, то непогода продлится до 19 декабря.

Непогода на Гурия символизирует непогоду и в мае.

Именинники:  Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Степан, Фома.

28 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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