29 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 ноября является 334 днем года, до конца года осталось 32 дня.
Какой праздник 29 ноября 2020?
- День освобождения в Албании.
Памятные даты 29 ноября, годовщины и события
В 1814 году в Вене впервые исполнили кантату Бетховена Торжественная минута.
В 1899 году основали футбольный клуб Барселона (Испания).
В 1959 году по американскому ТВ впервые показали церемонию вручения наград Grammy.
В 1975 году Билл Гейтс придумал для своей компании название – Microsoft.
В 1999 году установлены национальные символы украинского государства, флаг, знак Президента, Гербовая печать и Булава.
Кто родился 29 ноября
29 ноября родились украинский писатель Григорий Квитка-Основьяненко, украинский писатель Григорий Косынка, французский политик Жак Ширак.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- апостола Матфея
Что сегодня нельзя делать
Нельзя выполнять серьезную работу, украинцы посвящали время беседам друг с другом. Начинался Рождественский пост!
Приметы на 29 ноября
Снег 29 ноября, к сильной метели вскоре.
Сильный мороз, зима суровой будет.
Облака идут низко, готовьтесь к сильным морозам!
Именинники: Матвей.
Напомним,