29 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
29 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

29 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 ноября является 334 днем года, до конца года осталось 32 дня.

Какой праздник 29 ноября 2020?                

Памятные даты 29 ноября, годовщины и события

В 1814 году в Вене впервые исполнили кантату Бетховена Торжественная минута.

В 1899 году основали футбольный клуб Барселона (Испания).

В 1959 году по американскому ТВ впервые показали церемонию вручения наград Grammy.

В 1975 году Билл Гейтс придумал для своей компании название – Microsoft. 

В 1999 году установлены национальные символы украинского государства, флаг, знак Президента, Гербовая печать и Булава. 

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 29 ноября

29 ноября родились украинский писатель Григорий Квитка-Основьяненко, украинский писатель Григорий Косынка, французский политик Жак Ширак. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • апостола Матфея

Что сегодня нельзя делать 

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В народе Матфея называют Ветродувом, потому что в этот период, как правило, дули сильные ветры. Наши предки, дабы утихомирить стихию, бросали на улицу горсти сырой крупы. Нельзя сегодня надевать вещи наизнанку, иначе ждет несчастье.

Нельзя выполнять серьезную работу, украинцы посвящали время беседам друг с другом. Начинался Рождественский пост!

Приметы на 29 ноября

Снег 29 ноября, к сильной метели вскоре.

Сильный мороз, зима суровой будет.

Облака идут низко, готовьтесь к сильным морозам!

Именинники:  Матвей.

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

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