30 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
30 ноября является 335 днем года, до конца года остался 31 день.
Какой праздник 30 ноября 2020?
- День святого Андрея в Шотландии,
- День независимости Йемена.
Памятные даты 30 ноября, годовщины и события
В 1609 году первую карту поверхности Луны представил Галилео Галилей.
В 1872 году в Глазго состоялся первый официальный футбольный матч, встретились команды Шотландии и Англии.
В 1900 году в Германии запатентовали автомобильный передний привод.
В 1922 году в последний раз сыграла актриса Сара Бернан, ей было 78 лет.
В 1954 году произошел единственный в истории случай ранения человека внеземным объектом: американка Энн Ходжес была ранена осколком метеорита.
В 1996 году в Украине создали Государственную таможенную службу.
Кто родился 30 ноября
30 ноября родились писатель Джонатан Свифт, американский производитель оружия Оливер Винчестер, американский писатель Марк Твен.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Андрея Осеннего
Что сегодня нельзя делать
Кроме того, все украинцы старались покачаться в снегу для здоровья.
Приметы на 30 ноября
Облачно на Андрея, к теплой зиме.
Если погода хорошая, то сильных морозов можно не ждать.
Какая погода на Андрея, такая и зима!
Именинники: Геннадий, Григорий, Михаил, Никон.
Напомним,