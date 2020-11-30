30 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 ноября является 335 днем года, до конца года остался 31 день.

Какой праздник 30 ноября 2020?

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День святого Андрея в Шотландии,

День независимости Йемена.

Памятные даты 30 ноября, годовщины и события

В 1609 году первую карту поверхности Луны представил Галилео Галилей.

В 1872 году в Глазго состоялся первый официальный футбольный матч, встретились команды Шотландии и Англии.

В 1900 году в Германии запатентовали автомобильный передний привод.

В 1922 году в последний раз сыграла актриса Сара Бернан, ей было 78 лет.

В 1954 году произошел единственный в истории случай ранения человека внеземным объектом: американка Энн Ходжес была ранена осколком метеорита.

В 1996 году в Украине создали Государственную таможенную службу.

30 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 30 ноября

30 ноября родились писатель Джонатан Свифт, американский производитель оружия Оливер Винчестер, американский писатель Марк Твен.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Андрея Осеннего

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что на Андрея Осеннего выпадет снег, поэтому взрослые и дети проводили время на улице. Было поверье: кто спустится с горы на санях как можно дальше, у того и год будет самым удачным.

Кроме того, все украинцы старались покачаться в снегу для здоровья.

Приметы на 30 ноября

Облачно на Андрея, к теплой зиме.

Если погода хорошая, то сильных морозов можно не ждать.

Какая погода на Андрея, такая и зима!

Именинники: Геннадий, Григорий, Михаил, Никон.

30 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,