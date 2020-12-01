1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

1 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 декабря является 336 днем года, до конца года осталось 30 дней.

Какой праздник 1 декабря 2020?                

Памятные даты 1 декабря, годовщины и события

В 1835 году Ганс Христиан Андерсен опубликовал свою первую книгу, сборник сказок.

В 1887 году увидел мир роман Этюд в багровых тонах, первая книга о Шерлоке Холмсе.

В 1903 году в кинотеатрах впервые показали вестерг Большое ограбление поезда.

В 1991 году более 90% граждан Украины приняли участие во Всеукраинском референдуме и высказались за независимость своей страны.

Кто родился 1 декабря

1 декабря родились украинский писатель Григорий Канский, украинский поэт Платон Воронько, американский актер, сценарист и режиссер Вуди Аллен.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Романа и Платона

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки в этот день обязательно молились святым о материальном благополучии, утром отправлялись в церковь, а потом уже занимались повседневными делами. Накануне 1 декабря мужчины работали с деревом, изготавливали из древесины посуду и мебель. 

Приметы на 1 декабря

Если тепло 1 декабря, то и зима теплой будет.

Сильный ветер, к метелям зимой.

Переменчивая погода символизирует такую же зиму. 

Именинники:  Роман.

Напомним,

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