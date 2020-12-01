1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 декабря является 336 днем года, до конца года осталось 30 дней.
Какой праздник 1 декабря 2020?
- День работников прокуратуры (Украина),
- День независимости Португалии,
- День первого президента Казахстана.
Памятные даты 1 декабря, годовщины и события
В 1835 году Ганс Христиан Андерсен опубликовал свою первую книгу, сборник сказок.
В 1887 году увидел мир роман Этюд в багровых тонах, первая книга о Шерлоке Холмсе.
В 1903 году в кинотеатрах впервые показали вестерг Большое ограбление поезда.
В 1991 году более 90% граждан Украины приняли участие во Всеукраинском референдуме и высказались за независимость своей страны.
Кто родился 1 декабря
1 декабря родились украинский писатель Григорий Канский, украинский поэт Платон Воронько, американский актер, сценарист и режиссер Вуди Аллен.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Романа и Платона
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 1 декабря
Если тепло 1 декабря, то и зима теплой будет.
Сильный ветер, к метелям зимой.
Переменчивая погода символизирует такую же зиму.
Именинники: Роман.
Напомним,