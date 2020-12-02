2 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 декабря является 337 днем года, до конца года осталось 29 дней.
Какой праздник 2 декабря 2020?
- День независимости ОАЭ,
- Национальный праздник в Мьянме.
Памятные даты 2 декабря, годовщины и события
В 1863 году в Вашингтоне достроили купол Капитолия.
В 1870 году Рим стал столицей Италии.
В 1901 году в Америке изобрели безопасную бритву с двухсторонним лезвием.
В 1982 году в университете Юты впервые пересадили человеку искусственное сердце.
В 1991 году Канада и Польша признали независимость Украины первыми.
Кто родился 2 декабря
2 декабря родились итальянский модельер Джанни Версаче, американская поп-певица Бритни Спирс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Авдея
Что сегодня нельзя делать
Чтобы избежать этого, люди обязательно крестились и молились перед завтраком, обедом и ужином.
Приметы на 2 декабря
Снег на Авдея, к холодной весне.
Изменение ветра обещает похолодание.
Ясное небо, к скорым морозам.
Именинники: Авдей, Варлам, Илларион.
Напомним,