2 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
2 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

2 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 декабря является 337 днем года, до конца года осталось 29 дней.

Какой праздник 2 декабря 2020?                

Памятные даты 2 декабря, годовщины и события

В 1863 году в Вашингтоне достроили купол Капитолия.

В 1870 году Рим стал столицей Италии.

В 1901 году в Америке изобрели безопасную бритву с двухсторонним лезвием.

В 1982 году в университете Юты впервые пересадили человеку искусственное сердце.

В 1991 году Канада и Польша признали независимость Украины первыми. 

2 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 2 декабря

2 декабря родились итальянский модельер Джанни Версаче, американская поп-певица Бритни Спирс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Авдея

Что сегодня нельзя делать 

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Украинцы старались на улицу в этот день не выходить, чтобы не столкнуться с нечистой силой. Дом защищали от нее следующим образом: обухом топора стучали по дверным косякам и оконным рамам. По приметам, на Авдея нечисть может залезть в пустую посуду и так попасть в рот человека.

Чтобы избежать этого, люди обязательно крестились и молились перед завтраком, обедом и ужином. 

Приметы на 2 декабря

Снег на Авдея, к холодной весне.

Изменение ветра обещает похолодание.

Ясное небо, к скорым морозам. 

Именинники:  Авдей, Варлам, Илларион.

2 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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