3 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
3 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

3 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 декабря является 338 днем года, до конца года осталось 28 дней.

Какой праздник 3 декабря 2020?                

Памятные даты 3 декабря, годовщины и события

В 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезли картофель.

В 1818 году Иллинойс присоединился к США, став 21 штатом страны.

В 1967 году в ЮАР впервые в мире провели операцию по пересадке сердца.

В 1989 году официально завершилась холодная война между США и СССР.

3 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 3 декабря

3 декабря родились классик английской литературы Джозеф Конрад, британский рок-музыкант Оззи Осборн.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Святого Прокла.

Что сегодня нельзя делать 

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На святого Прокла люди старались заботиться об обездоленных, как и делал святой, которого почитают в этот день церковники.

На улицу наши предки выходили изредка, веря в то, что сегодня нечисть выбирается из-под земли и вредит человеку. Активно читали украинцы заговоры и молитвы для защиты от зла. 

Приметы на 3 декабря

Снегирь поет, к суровым метелям в декабре.

Сильный снег утром прогнозирует солнечную погоду днем.

Перистые облака, к метели.

Именинники:  Азат, Анна, Григорий, Дасий, Иван, Сасоний, Анатолий. 

3 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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