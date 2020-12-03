3 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 декабря является 338 днем года, до конца года осталось 28 дней.
Какой праздник 3 декабря 2020?
- Всемирный день компьютерной графики.
Памятные даты 3 декабря, годовщины и события
В 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезли картофель.
В 1818 году Иллинойс присоединился к США, став 21 штатом страны.
В 1967 году в ЮАР впервые в мире провели операцию по пересадке сердца.
В 1989 году официально завершилась холодная война между США и СССР.
Кто родился 3 декабря
3 декабря родились классик английской литературы Джозеф Конрад, британский рок-музыкант Оззи Осборн.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Святого Прокла.
Что сегодня нельзя делать
На улицу наши предки выходили изредка, веря в то, что сегодня нечисть выбирается из-под земли и вредит человеку. Активно читали украинцы заговоры и молитвы для защиты от зла.
Приметы на 3 декабря
Снегирь поет, к суровым метелям в декабре.
Сильный снег утром прогнозирует солнечную погоду днем.
Перистые облака, к метели.
Именинники: Азат, Анна, Григорий, Дасий, Иван, Сасоний, Анатолий.
Напомним,