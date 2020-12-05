5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

5 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 декабря является 340 днем года, до конца года осталось 26 дней.

Какой праздник 5 декабря 2020?                 

Памятные даты 5 декабря, годовщины и события

В 1456 году землетрясение разрушило Неаполь, в результате катастрофы погибли 35 тысяч человек.

В 1492 году Христофор Колумб достиг острова Гаити.

В 1848 году в США подтвердили наличие золота в Калифорнии: начало золотой лихорадки в 1849 году.

В 1952 году в Лондоне возник смог, погибли тысячи англичан.

5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 5 декабря

5 декабря родились американский кинорежиссер Уолт Дисней, французская актриса Патрисия Каас.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Память святого Прокопия

Что сегодня нельзя делать 

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В народе люди ожидали, что 5 декабря сформируется санный путь, предки начинали выезжать на санях. Активно проводились ярмарки, на них торговали санями.

Приметы на 5 декабря

  • Тепло на улице, зима будет снежной.
  • На Прокопа сугробы появляются.
  • Прокоп дорожку прокопает, а 7 декабря ее укатает.

Именинники: Алексей, Василий, Владимир, Максим.

5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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