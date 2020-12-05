5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 декабря является 340 днем года, до конца года осталось 26 дней.

Какой праздник 5 декабря 2020?

Читайте также Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

День работников статистики в Украине.

Памятные даты 5 декабря, годовщины и события

В 1456 году землетрясение разрушило Неаполь, в результате катастрофы погибли 35 тысяч человек.

В 1492 году Христофор Колумб достиг острова Гаити.

В 1848 году в США подтвердили наличие золота в Калифорнии: начало золотой лихорадки в 1849 году.

В 1952 году в Лондоне возник смог, погибли тысячи англичан.

5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 5 декабря

5 декабря родились американский кинорежиссер Уолт Дисней, французская актриса Патрисия Каас.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Память святого Прокопия

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 5 декабря

Тепло на улице, зима будет снежной.

На Прокопа сугробы появляются.

Прокоп дорожку прокопает, а 7 декабря ее укатает.

Именинники: Алексей, Василий, Владимир, Максим.

В народе люди ожидали, что 5 декабря сформируется санный путь, предки начинали выезжать на санях. Активно проводились ярмарки, на них торговали санями.

5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,