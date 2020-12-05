5 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 декабря является 340 днем года, до конца года осталось 26 дней.
Какой праздник 5 декабря 2020?
- День работников статистики в Украине.
Памятные даты 5 декабря, годовщины и события
В 1456 году землетрясение разрушило Неаполь, в результате катастрофы погибли 35 тысяч человек.
В 1492 году Христофор Колумб достиг острова Гаити.
В 1848 году в США подтвердили наличие золота в Калифорнии: начало золотой лихорадки в 1849 году.
В 1952 году в Лондоне возник смог, погибли тысячи англичан.
Кто родился 5 декабря
5 декабря родились американский кинорежиссер Уолт Дисней, французская актриса Патрисия Каас.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Память святого Прокопия
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 5 декабря
- Тепло на улице, зима будет снежной.
- На Прокопа сугробы появляются.
- Прокоп дорожку прокопает, а 7 декабря ее укатает.
Именинники: Алексей, Василий, Владимир, Максим.
Напомним,