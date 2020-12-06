6 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
6 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

6 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 декабря является 341 днем года, до конца года осталось 25 дней.

Какой праздник 6 декабря 2020?                 

Памятные даты 6 декабря, годовщины и события

В 1492 году Колумб открыл остров Гаити в рамках первой экспедиции.

В 1877 году вышел первый номер газеты The Washington Post.

В 1917 году из-за взрыва корабля с боеприпасами в порту Галифакса погибли 2000 человек.

В 1989 году стрелок убил 15 человек в политехническом институте Монреаля. 

В 1991 году образованы Вооруженные силы Украины.

В 2000 году открыли 116 химический элемент Ливерморий. 

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 6 декабря

6 декабря родились кардиохирург и ученый Николай Амосов, американский кинорежиссер Джадд Апатоу. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Святого Митрофана

Что сегодня нельзя делать 

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На Митрофана наши предки устраивали народные гуляния, ходили друг к другу в гости, катались на санях и участвовали в ярмарках. Церковь не налагает на верующих запретов сегодня, однако Рождественский пост продолжается. Если вы придерживаетесь его, то ставьте на стол постную пищу. 

Приметы на 6 декабря

  • Ясная Луна, к метели зимой.
  • Если облака низко идут, грядет похолодание.
  • Вокруг Луны заметны розовые кольца, к морозам.

Именинники:

  •  Борис, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Федор.

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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