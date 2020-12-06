6 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 декабря является 341 днем года, до конца года осталось 25 дней.
Какой праздник 6 декабря 2020?
- День Конституции Испании,
- День независимости Финляндии,
- День против насилия в отношении женщин в Канаде.
Памятные даты 6 декабря, годовщины и события
В 1492 году Колумб открыл остров Гаити в рамках первой экспедиции.
В 1877 году вышел первый номер газеты The Washington Post.
В 1917 году из-за взрыва корабля с боеприпасами в порту Галифакса погибли 2000 человек.
В 1989 году стрелок убил 15 человек в политехническом институте Монреаля.
В 1991 году образованы Вооруженные силы Украины.
В 2000 году открыли 116 химический элемент Ливерморий.
Кто родился 6 декабря
6 декабря родились кардиохирург и ученый Николай Амосов, американский кинорежиссер Джадд Апатоу.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Святого Митрофана
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 6 декабря
- Ясная Луна, к метели зимой.
- Если облака низко идут, грядет похолодание.
- Вокруг Луны заметны розовые кольца, к морозам.
Именинники:
- Борис, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Федор.