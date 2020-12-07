7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 декабря является 342 днем года, до конца года осталось 24 дня.

Какой праздник 7 декабря 2020?

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Национальный день памяти нападения на Перл-Харбор в 1941 году,

День памяти жертв землетрясения в Армении в 1988 году,

День местного самоуправления в Украине.

Памятные даты 7 декабря, годовщины и события

В 1678 году европеец обнаружил Ниагарский водопад.

В 1732 году в Лондоне начал работу Королевский театр Ковент-Гарден.

В 1877 года Томас Эдисон показал общественности граммофон.

В 1944 году в Чикаго подписали Конвенцию о международной гражданской авиации.

В 1982 году в Техасе впервые осуществили смертную казнь с помощью инъекции.

7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 7 декабря

7 декабря родились английский футболист Дожн Терри, теннисистка Урсула Радваньская.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Екатерины

Что сегодня нельзя делать

В день Екатерины (считается покровительницей невесть и семьи) девушки гадали на свое будущее, а также ходили на вечера, где знакомились со свободными парнями.

На Екатерину устраивали массовые гуляния, катались на санях.

К слову, именно в этот день парень мог показать свою симпатию к девушке, пригласив ее вместе кататься.

Приметы на 7 декабря

Ясная погода, к морозной зиме.

Тепло на Екатерину, морозы ударят после 17 декабря.

Круги вокруг Луны заметны, к морозу.

Именинники:

Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,