7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

7 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 декабря является 342 днем года, до конца года осталось 24 дня.

Какой праздник 7 декабря 2020?                 

Памятные даты 7 декабря, годовщины и события

В 1678 году европеец обнаружил Ниагарский водопад.

В 1732 году в Лондоне начал работу Королевский театр Ковент-Гарден.

В 1877 года Томас Эдисон показал общественности граммофон.

В 1944 году в Чикаго подписали Конвенцию о международной гражданской авиации.

В 1982 году в Техасе впервые осуществили смертную казнь с помощью инъекции.

7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 7 декабря

7 декабря родились английский футболист Дожн Терри, теннисистка Урсула Радваньская. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Екатерины

Что сегодня нельзя делать 

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В день Екатерины (считается покровительницей невесть и семьи) девушки гадали на свое будущее, а также ходили на вечера, где знакомились со свободными парнями.

На Екатерину устраивали массовые гуляния, катались на санях.

К слову, именно в этот день парень мог показать свою симпатию к девушке, пригласив ее вместе кататься. 

Приметы на 7 декабря

  • Ясная погода, к морозной зиме.
  • Тепло на Екатерину, морозы ударят после 17 декабря.
  • Круги вокруг Луны заметны, к морозу. 

Именинники:  

  • Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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