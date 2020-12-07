7 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 декабря является 342 днем года, до конца года осталось 24 дня.
Какой праздник 7 декабря 2020?
- Национальный день памяти нападения на Перл-Харбор в 1941 году,
- День памяти жертв землетрясения в Армении в 1988 году,
- День местного самоуправления в Украине.
Памятные даты 7 декабря, годовщины и события
В 1678 году европеец обнаружил Ниагарский водопад.
В 1732 году в Лондоне начал работу Королевский театр Ковент-Гарден.
В 1877 года Томас Эдисон показал общественности граммофон.
В 1944 году в Чикаго подписали Конвенцию о международной гражданской авиации.
В 1982 году в Техасе впервые осуществили смертную казнь с помощью инъекции.
Кто родился 7 декабря
7 декабря родились английский футболист Дожн Терри, теннисистка Урсула Радваньская.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Екатерины
Что сегодня нельзя делать
На Екатерину устраивали массовые гуляния, катались на санях.
К слову, именно в этот день парень мог показать свою симпатию к девушке, пригласив ее вместе кататься.
Приметы на 7 декабря
- Ясная погода, к морозной зиме.
- Тепло на Екатерину, морозы ударят после 17 декабря.
- Круги вокруг Луны заметны, к морозу.
Именинники:
- Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.