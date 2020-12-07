8 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
8 декабря является 343 днем года, до конца года осталось 23 дня.
Какой праздник 8 декабря 2020?
- День Конституции в Румынии и Узбекистане,
- День музыки в Финляндии.
Памятные даты 8 декабря, годовщины и события
В 1792 году в США впервые кремировали человека.
В 1868 году во Львове появилась Просвіта для популяризациии украинской культуры.
В 1963 году студентов принял Украинский католический университет Климента в Риме.
В 1991 году в Беловежской Пуще Леонид Краччук и Борис Ельцин подписали соглашение о прекращении существования СССР.
Кто родился 8 декабря
8 декабря родились королева Шотландии Мария Стюарт, американская киноактриса Ким Бейсингер, американская исполнительница Ники Минаж.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Климента
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 8 декабря
Снег выпал, к дождливому лету.
Если петух рано поет, будет потепление.
Воду видно в водоеме, который замерз, недолго холода продержатся.
Именинники:
- Ярослав, Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клавдия, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр.