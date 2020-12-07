8 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
8 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

8 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 декабря является 343 днем года, до конца года осталось 23 дня.

Какой праздник 8 декабря 2020?                 

Памятные даты 8 декабря, годовщины и события

В 1792 году в США впервые кремировали человека.

В 1868 году во Львове появилась Просвіта для популяризациии украинской культуры.

В 1963 году студентов принял Украинский католический университет Климента в Риме. 

В 1991 году в Беловежской Пуще Леонид Краччук и Борис Ельцин подписали соглашение о прекращении существования СССР.

8 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 8 декабря

8 декабря родились королева Шотландии Мария Стюарт,  американская киноактриса Ким Бейсингер, американская исполнительница Ники Минаж.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Климента

Что сегодня нельзя делать 

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В день Климента люди готовились к сильным морозам и ветрам. Украинцы верили, что в этот день нельзя начинать ничего нового, а дела нужно делать натощак, а не после завтрака.

Приметы на 8 декабря

Снег выпал, к дождливому лету.

Если петух рано поет, будет потепление.

Воду видно в водоеме, который замерз, недолго холода продержатся. 

Именинники:  

  • Ярослав, Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клавдия, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр. 

8 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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