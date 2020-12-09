9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 декабря является 344 днем года, до конца года осталось 22 дня.
Какой праздник 9 декабря 2020?
- Международный день памяти жертв геноцида (под эгидой ООН).
Памятные даты 9 декабря, годовщины и события
В 1842 году в Англии выпустили первую открытку к Рождеству.
В 1884 году Левант Ричардсон запатентовал роликовые коньки в Чикаго.
В 1988 году в Сан-Франциско на конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал компьютерную мышь и гипертекст.
Кто родился 9 декабря
9 декабря родились английский поэт Джон Мильтон, американский актер и продюсер Джон Малкович.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Юрьев день
Что сегодня нельзя делать
Нельзя оставаться должным кому-то деньги, иначе бедность будет преследовать целый год. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.
Приметы на 9 декабря
- Какой Юрьев день, такая и зима.
- Северный ветер, к морозам.
- Иней остался, весна ранней будет.
Именинники:
- Яков, Георгий, Даниил, Назар, Николай, Юрий.