9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

9 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 декабря является 344 днем года, до конца года осталось 22 дня.

Какой праздник 9 декабря 2020?                  

Памятные даты 9 декабря, годовщины и события

В 1842 году в Англии выпустили первую открытку к Рождеству.

В 1884 году Левант Ричардсон запатентовал роликовые коньки в Чикаго.

В 1988 году в Сан-Франциско на конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал компьютерную мышь и гипертекст.

9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 9 декабря

9 декабря родились английский поэт Джон Мильтон, американский актер и продюсер Джон Малкович.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Юрьев день

Что сегодня нельзя делать 

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В Юрьев день медведь укладывается спать, начинается настоящая зима, так считали наши предки. Люди слушали воду в колодцах, если она шумела, прогнозировали холодную зиму с метелями, а если вела себя тихо, то теплую и без сильного ветра. 

Нельзя оставаться должным кому-то деньги, иначе бедность будет преследовать целый год. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. 

Приметы на 9 декабря

  • Какой Юрьев день, такая и зима.
  • Северный ветер, к морозам.
  • Иней остался, весна ранней будет. 

Именинники:  

  •  Яков, Георгий, Даниил, Назар, Николай, Юрий.

9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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