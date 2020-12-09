9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 декабря является 344 днем года, до конца года осталось 22 дня.

Какой праздник 9 декабря 2020?

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Международный день памяти жертв геноцида (под эгидой ООН).

Памятные даты 9 декабря, годовщины и события

В 1842 году в Англии выпустили первую открытку к Рождеству.

В 1884 году Левант Ричардсон запатентовал роликовые коньки в Чикаго.

В 1988 году в Сан-Франциско на конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал компьютерную мышь и гипертекст.

9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 9 декабря

9 декабря родились английский поэт Джон Мильтон, американский актер и продюсер Джон Малкович.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Юрьев день

Что сегодня нельзя делать

В Юрьев день медведь укладывается спать, начинается настоящая зима, так считали наши предки. Люди слушали воду в колодцах, если она шумела, прогнозировали холодную зиму с метелями, а если вела себя тихо, то теплую и без сильного ветра.

Нельзя оставаться должным кому-то деньги, иначе бедность будет преследовать целый год. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Приметы на 9 декабря

Какой Юрьев день, такая и зима.

Северный ветер, к морозам.

Иней остался, весна ранней будет.

Именинники:

Яков, Георгий, Даниил, Назар, Николай, Юрий.

9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,