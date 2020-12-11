11 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 декабря является 346 днем года, до конца года осталось 20 дней.

Какой праздник 11 декабря 2020?

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День танго в Аргентине,

Всемирный день борьбы с астмой,

День колец из лапши в США,

Праздник свечей (Ханука) в Израиле,

День продавца в США.

Памятные даты 11 декабря, годовщины и события

В 1769 году выдали первый патент на жалюзи.

В 1816 году Индиана присоединились к США и стала девятнадцатым штатом.

В 1852 году открыли старейший из действующих ныне цирков в Париже.

В 1941 году Германия и Италия объявили войну США.

В 1977 году подписан Киотский протокол – международный договор об ограничении выбросов в атмосферу.

11 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 11 декабря

11 декабря родились французский дирижер и композитор Гектор Берлиоз, украинский футболист Андрей Гусин.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Сойкин день

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 11 декабря

Во дворы прилетали сойки, отсюда и происходит название. Сойки считались в Украине покровителями новорожденных детишек и предвестниками счастья. 11 декабря гадали на успех в делах: бросали горсть монет и начинали их искать. Если первой нашлась мелкая монета, год будет неудачным.

Оттепель 11 декабря, скоро ударят сильные морозы.

Гуси хлопают крыльями часто, к потеплению.

На Сойкий день холодно, к сухому лету.

Именинники:

Василий, Григорий, Анна, Николай, Андрей, Степан, Федор, Тимофей, Константин, Дмитрий, Виталий.

11 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,