11 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
11 декабря является 346 днем года, до конца года осталось 20 дней.
Какой праздник 11 декабря 2020?
- День танго в Аргентине,
- Всемирный день борьбы с астмой,
- День колец из лапши в США,
- Праздник свечей (Ханука) в Израиле,
- День продавца в США.
Памятные даты 11 декабря, годовщины и события
В 1769 году выдали первый патент на жалюзи.
В 1816 году Индиана присоединились к США и стала девятнадцатым штатом.
В 1852 году открыли старейший из действующих ныне цирков в Париже.
В 1941 году Германия и Италия объявили войну США.
В 1977 году подписан Киотский протокол – международный договор об ограничении выбросов в атмосферу.
Кто родился 11 декабря
11 декабря родились французский дирижер и композитор Гектор Берлиоз, украинский футболист Андрей Гусин.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Сойкин день
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 11 декабря
Оттепель 11 декабря, скоро ударят сильные морозы.
Гуси хлопают крыльями часто, к потеплению.
На Сойкий день холодно, к сухому лету.
Именинники:
- Василий, Григорий, Анна, Николай, Андрей, Степан, Федор, Тимофей, Константин, Дмитрий, Виталий.