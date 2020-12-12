12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

12 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 декабря является 347 днем года, до конца года осталось 19 дней. 

Какой праздник 12 декабря 2020?                  

Памятные даты 12 декабря, годовщины и события

В 1674 году в Киево-Печерской типографии выпустили первый краткий очерк истории Украины.

В 1818 году в Полтаве начал работать Институт благородных девиц.

В 1925 году в США открыли первый придорожный мотель, открывший целую эру.

В 1991 году Литва установила дипломатические отношения с Украиной.

12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 12 декабря

12 декабря родились французский писатель Гюстав Флобер, певец и шоумен Фрэнк Синатра.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Парамона

Что сегодня нельзя делать 

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В Народе Парамона называют Зимоуказчиком, в этот день смотрят на погоду, чтобы понять, какой будет зима. На Парамона существовал обычай очищать крыши от снежных шапок. Делали это исключительно вениками и метлами.

Приметы на 12 декабря

Метель 12 декабря, к снежной неделе.

Заря красная вечером, к сильному ветру.

Снег еще не выпал, ожидаются сильные морозы через неделю. 

Именинники:  

  •  Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей и Федор.

12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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