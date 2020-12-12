12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 декабря является 347 днем года, до конца года осталось 19 дней.
Какой праздник 12 декабря 2020?
- Международный день охвата услугами здравохранения (под эгидой ООН),
- День сухопутных войск Украины.
Памятные даты 12 декабря, годовщины и события
В 1674 году в Киево-Печерской типографии выпустили первый краткий очерк истории Украины.
В 1818 году в Полтаве начал работать Институт благородных девиц.
В 1925 году в США открыли первый придорожный мотель, открывший целую эру.
В 1991 году Литва установила дипломатические отношения с Украиной.
Кто родился 12 декабря
12 декабря родились французский писатель Гюстав Флобер, певец и шоумен Фрэнк Синатра.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Парамона
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 12 декабря
Метель 12 декабря, к снежной неделе.
Заря красная вечером, к сильному ветру.
Снег еще не выпал, ожидаются сильные морозы через неделю.
Именинники:
- Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей и Федор.