12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 декабря является 347 днем года, до конца года осталось 19 дней.

Какой праздник 12 декабря 2020?

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Международный день охвата услугами здравохранения (под эгидой ООН),

День сухопутных войск Украины.

Памятные даты 12 декабря, годовщины и события

В 1674 году в Киево-Печерской типографии выпустили первый краткий очерк истории Украины.

В 1818 году в Полтаве начал работать Институт благородных девиц.

В 1925 году в США открыли первый придорожный мотель, открывший целую эру.

В 1991 году Литва установила дипломатические отношения с Украиной.

12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 12 декабря

12 декабря родились французский писатель Гюстав Флобер, певец и шоумен Фрэнк Синатра.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Парамона

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 12 декабря

В Народе Парамона называют Зимоуказчиком, в этот день смотрят на погоду, чтобы понять, какой будет зима. На Парамона существовал обычай очищать крыши от снежных шапок. Делали это исключительно вениками и метлами.

Метель 12 декабря, к снежной неделе.

Заря красная вечером, к сильному ветру.

Снег еще не выпал, ожидаются сильные морозы через неделю.

Именинники:

Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей и Федор.

12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,