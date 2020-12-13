13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 декабря является 348 днем года, до конца года осталось 18 дней.

Какой праздник 13 декабря 2020?

Памятные даты 13 декабря, годовщины и события

В 1577 году Фрэнсис Дрейк совершил второе кругосветное путешествие в истории.

В 1642 году голландец Абель Тасман открыл острова, которые сегодня известны как Новая Зеландия.

В 1917 году была провозглашена Крымская народная республика.

В 1983 году в НБА матч закончился с самым большим счетом в истории: Детройт выиграл у Денвера со счетом 186:184.

В 2004 году украинскому футболисту Андрею Шевченко вручили Золотой мяч.

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 13 декабря

13 декабря родились украинский прозаик и поэт Николай Хвильовый, солистка и соучредитель рок-группы Evanescence Эми Ли.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Андрея Первозванного 2020

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 13 декабря

Наши предки на Андрея гадали, чтобы узнать свое будущее. Девушки старались узнать имя своего суженого, оно могло прийти во сне.

Морозный и ясный день — к хорошему урожаю.

Снег на Андрея предвещает снежную погоду до начала апреля.

Если снега сегодня нет, то еще 100 дней не будет.

Кошка вылизывает хвост и лапы, к ясному и морозному дню.

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Именинники:

Андрей и Аркадий.

Напомним,