13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

13 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 декабря является 348 днем года, до конца года осталось 18 дней. 

Какой праздник 13 декабря 2020?                  

Памятные даты 13 декабря, годовщины и события

В 1577 году Фрэнсис Дрейк совершил второе кругосветное путешествие в истории.

В 1642 году голландец Абель Тасман открыл острова, которые сегодня известны как Новая Зеландия.

В 1917 году была провозглашена Крымская народная республика.

В 1983 году в НБА матч закончился с самым большим счетом в истории: Детройт выиграл у Денвера со счетом 186:184. 

В 2004 году украинскому футболисту Андрею Шевченко вручили Золотой мяч. 

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 13 декабря

13 декабря родились украинский прозаик и поэт Николай Хвильовый, солистка и соучредитель рок-группы Evanescence Эми Ли.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Андрея Первозванного 2020

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки на Андрея гадали, чтобы узнать свое будущее. Девушки старались узнать имя своего суженого, оно могло прийти во сне.

Приметы на 13 декабря

Морозный и ясный день — к хорошему урожаю.

Снег на Андрея предвещает снежную погоду до начала апреля.

Если снега сегодня нет, то еще 100 дней не будет.

Кошка вылизывает хвост и лапы, к ясному и морозному дню. 

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Именинники:  

  •   Андрей и Аркадий.

Напомним,

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