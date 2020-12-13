13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
13 декабря является 348 днем года, до конца года осталось 18 дней.
Какой праздник 13 декабря 2020?
- День Андрея Первозванного.
Памятные даты 13 декабря, годовщины и события
В 1577 году Фрэнсис Дрейк совершил второе кругосветное путешествие в истории.
В 1642 году голландец Абель Тасман открыл острова, которые сегодня известны как Новая Зеландия.
В 1917 году была провозглашена Крымская народная республика.
В 1983 году в НБА матч закончился с самым большим счетом в истории: Детройт выиграл у Денвера со счетом 186:184.
В 2004 году украинскому футболисту Андрею Шевченко вручили Золотой мяч.
Кто родился 13 декабря
13 декабря родились украинский прозаик и поэт Николай Хвильовый, солистка и соучредитель рок-группы Evanescence Эми Ли.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Андрея Первозванного 2020
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 13 декабря
Морозный и ясный день — к хорошему урожаю.
Снег на Андрея предвещает снежную погоду до начала апреля.
Если снега сегодня нет, то еще 100 дней не будет.
Кошка вылизывает хвост и лапы, к ясному и морозному дню.
Именинники:
- Андрей и Аркадий.