14 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 декабря является 349 днем года, до конца года осталось 17 дней.
Какой праздник 14 декабря 2020?
Памятные даты 14 декабря, годовщины и события
В 1819 году Алабама присоединилась к США, став 22 штатом.
В 1901 году в Лондоне впервые состоялся турнир по настольному теннису.
В 1911 году норвежец Руал Амундсен добрался Южного полюса на ездовых собаках, он стал первым человеком, достигшим этой точки.
В 1949 году Иерусалим стал столицей Израиля.
Кто родился 14 декабря
14 декабря родились украинский писатель Михаил Старицкий, журналист, радиоведущий Матвей Ганапольский.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Наумов день
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 14 декабря
Северный ветер, к сильным морозам.
Звезды переливаются, ожидается метель.
Глухой собачий лай сулит сильный снегопад.
Именинники:
- Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.