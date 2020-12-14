14 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 декабря является 349 днем года, до конца года осталось 17 дней.

Какой праздник 14 декабря 2020?

Памятные даты 14 декабря, годовщины и события

В 1819 году Алабама присоединилась к США, став 22 штатом.

В 1901 году в Лондоне впервые состоялся турнир по настольному теннису.

В 1911 году норвежец Руал Амундсен добрался Южного полюса на ездовых собаках, он стал первым человеком, достигшим этой точки.

В 1949 году Иерусалим стал столицей Израиля.

14 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 14 декабря

14 декабря родились украинский писатель Михаил Старицкий, журналист, радиоведущий Матвей Ганапольский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Наумов день

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 14 декабря

На Наума дети приступали к обучению, а взрослые утром молились о том, чтобы младшее поколение выросло образованным. Первый урок, а в те времена учителя приходили к ученикам домой, проводили за столом, а гостей угощали караваем.

Северный ветер, к сильным морозам.

Звезды переливаются, ожидается метель.

Глухой собачий лай сулит сильный снегопад.

Именинники:

Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.

14 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,