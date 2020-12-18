18 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 декабря является 353 днем года, до конца года осталось 13 дней.
Какой праздник 18 декабря 2020?
- Международный день арабского языка.
Памятные даты 18 декабря, годовщины и события
В 1865 году в США приняли тринадцатую поправку к Конституции США, отменяющая рабство.
В 1917 году в Киеве открыли Украинскую государственную академию искусств. Первым ее ректором стал график Георгий Нарбут.
В 1940 году утвердили План Барбаросса"– схему нападения нацистской Германии на СССР.
В 1958 году запустили первый в мире спутник связи.
Кто родился 18 декабря
18 декабря родились американский киноактер Брэд Питт, американская певица Кристина Агилера.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День святого Саввы
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 18 декабря
Не стоит заниматься серьезной работой, ничего не достигните.
Нельзя ругаться, приведет к беде.
Если в печи поленья трещат, ожидается холодная погода.
Красный огонь в печи, к стуже.
Именинники:
- Захар, Геннадий, Илья, Сергей.