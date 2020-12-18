18 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 декабря является 353 днем года, до конца года осталось 13 дней.

Какой праздник 18 декабря 2020?

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Международный день арабского языка.

Памятные даты 18 декабря, годовщины и события

В 1865 году в США приняли тринадцатую поправку к Конституции США, отменяющая рабство.

В 1917 году в Киеве открыли Украинскую государственную академию искусств. Первым ее ректором стал график Георгий Нарбут.

В 1940 году утвердили План Барбаросса"– схему нападения нацистской Германии на СССР.

В 1958 году запустили первый в мире спутник связи.

Кто родился 18 декабря

18 декабря родились американский киноактер Брэд Питт, американская певица Кристина Агилера.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День святого Саввы

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 18 декабря

Савва прославился тем, что исцелял больных и одержимых. Люди в этот день старались не работать, ругань — под строгим запретом.

Не стоит заниматься серьезной работой, ничего не достигните.

Нельзя ругаться, приведет к беде.

Если в печи поленья трещат, ожидается холодная погода.

Красный огонь в печи, к стуже.

Именинники:

Захар, Геннадий, Илья, Сергей.

Напомним,