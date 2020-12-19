19 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 декабря является 354 днем года, до конца года осталось 12 дней.
Какой праздник 19 декабря 2020?
Памятные даты 19 декабря, годовщины и события
В 1686 году (по сюжету известного романа Даниэля Дефо) Робинзон Крузо покинул обжитый им остров.
В 1863 году англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.
В 1980 году открылась станция метрополитена Тараса Шевченко в Киеве.
В 1997 году состоялась премьера американского фильма Титаник.
Кто родился 19 декабря
19 декабря родились французская певица Эдит Пиаф, американская актриса Алисса Милано.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Святого Николая
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 19 декабря
Сколько снега на Николу, столько и весной травы будет.
Морозный и солнечный день, к неурожаю в следующем году.
Какая погода на Николу Зимнего, таким будет и 22 мая.
Ясная и холодная погода, к богатому урожаю летом.
Именинники:
- Николай.