19 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 декабря является 354 днем года, до конца года осталось 12 дней.

Какой праздник 19 декабря 2020?

Памятные даты 19 декабря, годовщины и события

В 1686 году (по сюжету известного романа Даниэля Дефо) Робинзон Крузо покинул обжитый им остров.

В 1863 году англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

В 1980 году открылась станция метрополитена Тараса Шевченко в Киеве.

В 1997 году состоялась премьера американского фильма Титаник.

19 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 19 декабря

19 декабря родились французская певица Эдит Пиаф, американская актриса Алисса Милано.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Святого Николая

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 19 декабря

Святой Николай является для украинцев образцом веры, примером доброты и учителем смирения. С особым воодушевлением ждут этого праздника дети, родители дарят им подарки, оставляют под подушкой.

Сколько снега на Николу, столько и весной травы будет.

Морозный и солнечный день, к неурожаю в следующем году.

Какая погода на Николу Зимнего, таким будет и 22 мая.

Ясная и холодная погода, к богатому урожаю летом.

Именинники:

Николай.

19 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,