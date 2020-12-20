20 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 декабря является 355 днем года, до конца года осталось 11 дней.
Какой праздник 20 декабря 2020?
- День основания Макао.
Памятные даты 20 декабря, годовщины и события
В 1892 году инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из Нью-Йорка получили патент на пневматические автомобильные шины.
А 1924 году Адольфа Гитлера освободили из Ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения за государственную измену.
В 1996 году компания NeXT объединилась с Apple Computer и начала разработку Mac OS X.
В 1974 году Эфиопию провозгласили социалистическим государством.
В 1999 году Португалия передала остров Макао Китаю.
Кто родился 20 декабря
20 декабря родились американский физик Роберт Ван де Грааф, английский футболист Эшли Коул.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Амвросия
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 20 декабря
Пошел снег, к влажному лету с большим количеством осадков.
Солнце в дымке прогнозирует метель.
В Солнце опускается в облака, ожидается снегопад!
Именинники:
- Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел и Сергей.