20 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
20 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

20 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 декабря является 355 днем года, до конца года осталось 11 дней. 

Какой праздник 20 декабря 2020?                  

Памятные даты 20 декабря, годовщины и события

В 1892 году инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из Нью-Йорка получили патент на пневматические автомобильные шины.

А 1924 году Адольфа Гитлера освободили из Ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения за государственную измену.

В 1996 году компания NeXT объединилась с Apple Computer и начала разработку Mac OS X.

В 1974 году Эфиопию провозгласили социалистическим государством.

В 1999 году Португалия передала остров Макао Китаю.

20 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 20 декабря

20 декабря родились американский физик Роберт Ван де Грааф, английский футболист Эшли Коул.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Амвросия 

Что сегодня нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
В это время украинцы уже начинали Рождественские приготовления. Девушки на Амвросия шили одежду для супружеской жизни, люди соблюдали пост. До 6 января проводились народные гуляния. 

Приметы на 20 декабря

Пошел снег, к влажному лету с большим количеством осадков.

Солнце в дымке прогнозирует метель.

В Солнце опускается в облака, ожидается снегопад!

Именинники:  

  • Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел и Сергей.

20 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

Раз в рік треба бути дитиною: JULIK – про святкування Дня Святого Миколая
Новости

Раз в рік треба бути дитиною: JULIK – про святкування Дня Святого МиколаяЭксклюзив
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе
Праздники

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе
19 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

19 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 16 выпуске от 19.12.2020
Новости

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 16 выпуске от 19.12.2020

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK