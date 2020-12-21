21 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 декабря является 356 днем года, до конца года осталось 10 дней.
Какой праздник 21 декабря 2020?
Памятные даты 21 декабря, годовщины и события
В 1891 году в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол.
В 1913 году в нью-йоркской газете New York World опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.
В 937 году состоялась премьера первого полнометражного мульфильма Диснея Белоснежка и семь гномов.
В 1970 году в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча терявшего популярность Ричарда Никсона и Элвиса Пресли, обстоятельства которой были показаны в художественном фильме Элвис встречает Никсона (1997).
Кто родился 21 декабря
21 декабря родились французский художник Тома Кутюр, телеведущая Анфиса Чехова.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Анфисы
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 21 декабря
Мороз 21 декабря, к теплой и малоснежной зиме.
Если синицы ищут укрытие, будет метель.
Метель на Анфису прогнозирует дождливое лето.
Именинники:
- Анфиса, Кирилл, Потап.