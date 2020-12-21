21 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 декабря является 356 днем года, до конца года осталось 10 дней.

Какой праздник 21 декабря 2020?

Памятные даты 21 декабря, годовщины и события

В 1891 году в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол.

В 1913 году в нью-йоркской газете New York World опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.

В 937 году состоялась премьера первого полнометражного мульфильма Диснея Белоснежка и семь гномов.

В 1970 году в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча терявшего популярность Ричарда Никсона и Элвиса Пресли, обстоятельства которой были показаны в художественном фильме Элвис встречает Никсона (1997).

21 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 21 декабря

21 декабря родились французский художник Тома Кутюр, телеведущая Анфиса Чехова.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Анфисы

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 21 декабря

Наши предки этот день посвящали рукоделию, пряли преимущественно в одиночестве, а девушки готовили приданное к свадьбе. Кроме того, наши предки верили, что на одежде стоит использовать ромбы, которые помогут принести в дом счастье.

Мороз 21 декабря, к теплой и малоснежной зиме.

Если синицы ищут укрытие, будет метель.

Метель на Анфису прогнозирует дождливое лето.

Именинники:

Анфиса, Кирилл, Потап.

Напомним,