22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 декабря является 357 днем года, до конца года осталось 9 дней.
Какой праздник 22 декабря 2020?
- День энергетика Украины.
Памятные даты 22 декабря, годовщины и события
В 1978 году Андрей Чикатило совершил свое первое убийство.
В 1990 году на станции Ельниково (Белгородская область) столкнулись три поезда (грузовой и два пассажирских).
В 1992 году упал Boeing 727 под Триполи, погибли 157 человек (самая крупная авария в Ливии).
В 2007 году французская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту первый африканский спутник.
Кто родился 22 декабря
22 декабря родились украинская писательница Марко Вовчок, французская актриса Ванесса Паради.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Анны Зимней
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 22 декабря
Хорошая погода 22 декабря, таким же будет и 31 января.
Иней на деревьях символизирует пасмурную погоду на Новый год.
Дождь на Анну, к дождливой весне.