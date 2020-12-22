22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 декабря является 357 днем года, до конца года осталось 9 дней.

Какой праздник 22 декабря 2020?

Памятные даты 22 декабря, годовщины и события

В 1978 году Андрей Чикатило совершил свое первое убийство.

В 1990 году на станции Ельниково (Белгородская область) столкнулись три поезда (грузовой и два пассажирских).

В 1992 году упал Boeing 727 под Триполи, погибли 157 человек (самая крупная авария в Ливии).

В 2007 году французская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту первый африканский спутник.

22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 22 декабря

22 декабря родились украинская писательница Марко Вовчок, французская актриса Ванесса Паради.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Анны Зимней

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 22 декабря

22 декабря наши предки готовились к сильным морозам. Они верили ,что силы добра и зла вступали в бой в день зимнего солнцестояния. Для победы света люди просили Солнце поскорее преодолеть морозы.

Хорошая погода 22 декабря, таким же будет и 31 января.

Иней на деревьях символизирует пасмурную погоду на Новый год.

Дождь на Анну, к дождливой весне.

Именинники: Анна, Софрон, Степан.

22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,