22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Unsplash.com

22 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 декабря является 357 днем года, до конца года осталось 9 дней. 

Какой праздник 22 декабря 2020? 

Памятные даты 22 декабря, годовщины и события

В 1978 году Андрей Чикатило совершил свое первое убийство.

В 1990 году на станции Ельниково (Белгородская область) столкнулись три поезда (грузовой и два пассажирских).

В 1992 году упал Boeing 727 под Триполи, погибли 157 человек (самая крупная авария в Ливии).

В 2007 году французская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту первый африканский спутник.

22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 22 декабря

22 декабря родились украинская писательница Марко Вовчок, французская актриса Ванесса Паради.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Анны Зимней

Что сегодня нельзя делать 

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22 декабря наши предки готовились к сильным морозам. Они верили ,что силы добра и зла вступали в бой в день зимнего солнцестояния. Для победы света люди просили Солнце поскорее преодолеть морозы.

Приметы на 22 декабря

Хорошая погода 22 декабря, таким же будет и 31 января.

Иней на деревьях символизирует пасмурную погоду на Новый год.

Дождь на Анну, к дождливой весне.

Именинники:  Анна, Софрон, Степан.

22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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