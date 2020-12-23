23 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 декабря является 358 днем года, до конца года осталось 8 дней.
Какой праздник 23 декабря 2020?
Памятные даты 23 декабря, годовщины и события
В 1913 году состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского, четырехмоторного биплана Илья Муромец.
В 1947 году в Bell Laboratories американские ученые Уолтер Бреттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение – транзистор.
В 1947 году 1 января в СССР сделали выходным днем.
В 1954 году провели успешную пересадку почки от брата к брату.
В 1968 году американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, которые достигли орбиты Луны.
Кто родился 23 декабря
23 декабря родились художник-монументалист Карл Брюллов, итальянская и французская модель Карла Бруни.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Вспоминают Мину Златоустого.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 23 декабря
Ясно 23 декабря, к скорым морозам.
Много снега на Мину, к дождивому лету.
Звезды мерцают, к снегопаду.
Именинники:
- Ангелина, Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Степан, Фекла.