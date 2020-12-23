23 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 декабря является 358 днем года, до конца года осталось 8 дней.

Какой праздник 23 декабря 2020?

Памятные даты 23 декабря, годовщины и события

В 1913 году состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского, четырехмоторного биплана Илья Муромец.

В 1947 году в Bell Laboratories американские ученые Уолтер Бреттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение – транзистор.

В 1947 году 1 января в СССР сделали выходным днем.

В 1954 году провели успешную пересадку почки от брата к брату.

В 1968 году американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, которые достигли орбиты Луны.

23 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 23 декабря

23 декабря родились художник-монументалист Карл Брюллов, итальянская и французская модель Карла Бруни.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Вспоминают Мину Златоустого.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 23 декабря

Святой считался защитником от болезней глаз, поэтому Мине молились, чтобы глаза были здоровыми и можно было отличать добро от зла.

Ясно 23 декабря, к скорым морозам.

Много снега на Мину, к дождивому лету.

Звезды мерцают, к снегопаду.

Именинники:

Ангелина, Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Степан, Фекла.

23 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,