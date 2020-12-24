24 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 декабря является 359 днем года, до конца года осталось 7 дней.

Какой праздник 24 декабря 2020?

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Сочельник у Западных Христиан.

Памятные даты 24 декабря, годовщины и события

В 1624 году гетьман Михаил Дорошенко заключает договор с Крымским ханством о взаимопомощи.

В 1903 году в Великобритании выдали первую табличку с регистрационным номером авто, владельцем машины с номером А1 стал герцог Рассел.

В 1908 году в Париже впервые состоялся показ воздушных судов.

В 2004 году на орбиту запустили украинским спутник Сич-М1.

24 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 24 декабря

24 декабря родились польский поэт Адам Мицкевич, известный пуэрто-риканский певец Рики Мартин.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Никона

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 24 декабря

Этот день традиционно приносил метели, а наши предки считали, что вместе с ними летает и нечистая сила. На улицу люди старались выходить лишь по крайней необходимости, спать ложились пораньше, а перед сном загадывали желание.

Безоблачно на Никона, к скорым морозам.

Вороны в воздухе предрекают бурю.

Белки не спускаются с деревьев, к холодам.

Именинники:

Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр.

24 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,