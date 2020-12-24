24 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 декабря является 359 днем года, до конца года осталось 7 дней.
Какой праздник 24 декабря 2020?
- Сочельник у Западных Христиан.
Памятные даты 24 декабря, годовщины и события
В 1624 году гетьман Михаил Дорошенко заключает договор с Крымским ханством о взаимопомощи.
В 1903 году в Великобритании выдали первую табличку с регистрационным номером авто, владельцем машины с номером А1 стал герцог Рассел.
В 1908 году в Париже впервые состоялся показ воздушных судов.
В 2004 году на орбиту запустили украинским спутник Сич-М1.
Кто родился 24 декабря
24 декабря родились польский поэт Адам Мицкевич, известный пуэрто-риканский певец Рики Мартин.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Никона
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 24 декабря
Безоблачно на Никона, к скорым морозам.
Вороны в воздухе предрекают бурю.
Белки не спускаются с деревьев, к холодам.
Именинники:
- Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр.