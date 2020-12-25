25 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 декабря является 360 днем года, до конца года осталось 6 дней.

Какой праздник 25 декабря 2020?

Памятные даты 25 декабря, годовщины и события

В 1741 году Цельсий изобрел шкалу, по которой можно измерять температуру воздуха.

В 1758 году Иоганн Георг Палыч впервые увидел комету, возвращение которой ранее предсказал выдающийся английский астроном Эдмунд Галлей.

В 1855 году в канадском Кингстоне впервые сыграли в игру, которая сегодня называется хоккей.

В 1923 году впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) зажжена электрическая гирлянда.

25 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 25 декабря

25 декабря родились американский автогонщик и автомобилестроитель Луи Шевроле, украинский писатель Олесь Бердник.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Рождество (католическое).

Что сегодня нельзя делать

В Сочельник до самого ужина не разрешается есть, а после Святой Вечери уже можно лакомиться любыми вкусностями. В Рождество нельзя одевать старую одежду, под запретом работа, также стоит подождать с выносом мусора из дома.

Нежелательно ссориться, помогайте нуждающимся, если есть такая возможность.

Приметы на 25 декабря

Погода 25 декабря прогнозирует погоду на Новый год.

Хмурое небо предвещает раннюю весну.

Ветви можжевельника согнулись – к вьюге.

Именинники:

Александр, Спиридон.

25 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,