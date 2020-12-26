26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
26 декабря является 361 днем года, до конца года осталось 5 дней.
Какой праздник 26 декабря 2020?
- День независимости и единства в Словении.
Памятные даты 26 декабря, годовщины и события
В 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман впервые прыгнул с высоты с парашютом. Он удачно приземлился с крыши дома в Париже.
В 1825 году в Петербурге произошло политическое восстание декабристов, в ходе которого погибло более 1200 человек.
В 1898 году Мария и Пьер Кюри открыли радиоактивные элементы плутоний и радий, позже они получили Нобелевскую премию за свою работу.
В 1946 году в Лас-Вегасе открылся отель Фламинго, с этого дня город начал превращаться в игорную столицу мира.
В 2004 году на юг Азии обрушилось цунами, которое унесло жизни от 225 до 300 тысяч человек (по разным оценкам) в 14 странах мира.
Кто родился 26 декабря
26 декабря родились американский актер и певец Джаред Лето, английский актер театра и кино Кит Харингтон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Евстратия.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 26 декабря
Иней на деревьях, к метели.
Если в доме окна плачут, грядет потепление.
Яркие звезды прогнозируют морозы.
Именинники:
- Аркадий, Александр, Анастасия, Арсений, Владимир, Гавриил, Евгений, Николай, Орест.