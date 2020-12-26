26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

26 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 декабря является 361 днем года, до конца года осталось 5 дней. 

Какой праздник 26 декабря 2020?  

Памятные даты 26 декабря, годовщины и события

В 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман впервые прыгнул с высоты с парашютом. Он удачно приземлился с крыши дома в Париже.

В 1825 году в Петербурге произошло политическое восстание декабристов, в ходе которого погибло более 1200 человек.

В 1898 году Мария и Пьер Кюри открыли радиоактивные элементы плутоний и радий, позже они получили Нобелевскую премию за свою работу.

В 1946 году в Лас-Вегасе открылся отель Фламинго, с этого дня город начал превращаться в игорную столицу мира.

В 2004 году на юг Азии обрушилось цунами, которое унесло жизни от 225 до 300 тысяч человек (по разным оценкам) в 14 странах мира.

Кто родился 26 декабря

26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

26 декабря родились американский актер и певец Джаред Лето, английский актер театра и кино Кит Харингтон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Евстратия.

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки считали, что на Евстратия ведьмы устраивают посиделки. Украинцы во времена язычества считали, что ссориться сегодня нельзя, чтобы ведьма не упала на голову, в если оставить веник у входа, то его украдет нечистая сила.

Приметы на 26 декабря

Иней на деревьях, к метели.

Если в доме окна плачут, грядет потепление.

Яркие звезды прогнозируют морозы.

Именинники:  

  •  Аркадий, Александр, Анастасия, Арсений, Владимир, Гавриил, Евгений, Николай, Орест.

26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Напомним,

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