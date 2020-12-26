26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 декабря является 361 днем года, до конца года осталось 5 дней.

Какой праздник 26 декабря 2020?

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День независимости и единства в Словении.

Памятные даты 26 декабря, годовщины и события

В 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман впервые прыгнул с высоты с парашютом. Он удачно приземлился с крыши дома в Париже.

В 1825 году в Петербурге произошло политическое восстание декабристов, в ходе которого погибло более 1200 человек.

В 1898 году Мария и Пьер Кюри открыли радиоактивные элементы плутоний и радий, позже они получили Нобелевскую премию за свою работу.

В 1946 году в Лас-Вегасе открылся отель Фламинго, с этого дня город начал превращаться в игорную столицу мира.

В 2004 году на юг Азии обрушилось цунами, которое унесло жизни от 225 до 300 тысяч человек (по разным оценкам) в 14 странах мира.

Кто родился 26 декабря

26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

26 декабря родились американский актер и певец Джаред Лето, английский актер театра и кино Кит Харингтон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

день Евстратия.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 26 декабря

Наши предки считали, что на Евстратия ведьмы устраивают посиделки. Украинцы во времена язычества считали, что ссориться сегодня нельзя, чтобы ведьма не упала на голову, в если оставить веник у входа, то его украдет нечистая сила.

Иней на деревьях, к метели.

Если в доме окна плачут, грядет потепление.

Яркие звезды прогнозируют морозы.

Именинники:

Аркадий, Александр, Анастасия, Арсений, Владимир, Гавриил, Евгений, Николай, Орест.

26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Напомним,