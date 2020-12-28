28 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 декабря является 363 днем года, до конца года осталось 3 дня.

Какой праздник 28 декабря 2020?

Памятные даты 28 декабря, годовщины и события

В 1869 году американец Уильям Финли Семпл из штата Огайо запатентовал жевательную резинку.

В 1895 году в Гранд-кафе на бульваре Капуцинов в Париже состоялся публичный показ Синематографа братьев Люмьер, день рождения киноматографа.

В 1895 году немецкий физик Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

В 1908 году в Италии произошло крупнейшее в истории землетрясение в Европе, которое унесло жизни 160-250 тыс. человек.

В 1991 году Независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.

28 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 28 декабря

28 декабря родились:

28 президент США Вудро Вильсон,

разработчик первых ЭВМ Нейман Джон,

американский актер Дензел Гейз Вашингтон,

американская модель и актриса Сиена Миллер.

Какой сегодня церковный и народный праздник

день Трифона

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 28 декабря

Какая погода на Трифона, таким будет март.

Синицы 28 декабря громко чирикают – скоро будут сильные морозы.

Много снега на Трифона – летом сильной жары не будет.

Именинники:

Павел, Александр, Василий, Илларион, Степан, Сусанна и Трифон.

В этот день наши предки верили, что необходимо помочь Солнцу в борьбе с силами тьмы. Поэтому украинцы выносили во двор горячие угли, их бросали в снег.

28 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,