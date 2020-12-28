28 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 декабря является 363 днем года, до конца года осталось 3 дня.
Какой праздник 28 декабря 2020?
- Международный день кино.
Памятные даты 28 декабря, годовщины и события
В 1869 году американец Уильям Финли Семпл из штата Огайо запатентовал жевательную резинку.
В 1895 году в Гранд-кафе на бульваре Капуцинов в Париже состоялся публичный показ Синематографа братьев Люмьер, день рождения киноматографа.
В 1895 году немецкий физик Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.
В 1908 году в Италии произошло крупнейшее в истории землетрясение в Европе, которое унесло жизни 160-250 тыс. человек.
В 1991 году Независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.
Кто родился 28 декабря
28 декабря родились:
- 28 президент США Вудро Вильсон,
- разработчик первых ЭВМ Нейман Джон,
- американский актер Дензел Гейз Вашингтон,
- американская модель и актриса Сиена Миллер.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Трифона
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 28 декабря
- Какая погода на Трифона, таким будет март.
- Синицы 28 декабря громко чирикают – скоро будут сильные морозы.
- Много снега на Трифона – летом сильной жары не будет.
Именинники:
- Павел, Александр, Василий, Илларион, Степан, Сусанна и Трифон.