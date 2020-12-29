29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 декабря является 364 днем года, до конца года осталось 2 дня.
Какой праздник 29 декабря 2020?
Памятные даты 29 декабря, годовщины и события
В 1768 году Екатерина вторая ввела бумажные денежные знаки.
В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).
В 1995 году появился и введен в эксплуатацию метрополитен в Днепре, первый участок составил 7,8 километра. Он соединил шесть станций метро.
Кто родился 29 декабря
29 декабря родились:
- шотландский химик Чарльз Макинтош,
- советский боксер Владимир Сафронов,
- американский актер Джон Войт.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Аггея
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 29 декабря
Много инея на деревьях, к ясной погоде на Рождество.
Морозы, к холоду на Крещение.
Ветрено на Аггея, ожидается лютая зима.
Именинники:
- Софья, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр.