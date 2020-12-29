29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

29 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 декабря является 364 днем года, до конца года осталось 2 дня. 

Какой праздник 29 декабря 2020?  

Памятные даты 29 декабря, годовщины и события 

В 1768 году Екатерина вторая ввела бумажные денежные знаки.

В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).

В 1995 году появился и введен в эксплуатацию метрополитен в Днепре, первый участок составил 7,8 километра. Он соединил шесть станций метро. 

29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 29 декабря

29 декабря родились:

  • шотландский химик Чарльз Макинтош,
  • советский боксер  Владимир Сафронов,
  • американский актер Джон Войт.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Аггея

Что сегодня нельзя делать 

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Аггея считали человеком, борющимся за чистоту человеческой душт, поэтому в этот день к святому обращаются люди, которые желают избавиться от плохих привычек, зависимостей, вернуть в душу добро и гармонию. 

Приметы на 29 декабря

Много инея на деревьях, к ясной погоде на Рождество.

Морозы, к холоду на Крещение.

Ветрено на Аггея, ожидается лютая зима. 

Именинники:  

  •   Софья, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр.

29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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