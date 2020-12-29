29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 декабря является 364 днем года, до конца года осталось 2 дня.

Какой праздник 29 декабря 2020?

Памятные даты 29 декабря, годовщины и события

В 1768 году Екатерина вторая ввела бумажные денежные знаки.

В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).

В 1995 году появился и введен в эксплуатацию метрополитен в Днепре, первый участок составил 7,8 километра. Он соединил шесть станций метро.

29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 29 декабря

29 декабря родились:

шотландский химик Чарльз Макинтош,

советский боксер Владимир Сафронов,

американский актер Джон Войт.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Аггея

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 29 декабря

Аггея считали человеком, борющимся за чистоту человеческой душт, поэтому в этот день к святому обращаются люди, которые желают избавиться от плохих привычек, зависимостей, вернуть в душу добро и гармонию.

Много инея на деревьях, к ясной погоде на Рождество.

Морозы, к холоду на Крещение.

Ветрено на Аггея, ожидается лютая зима.

Именинники:

Софья, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр.

29 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,