30 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 декабря является 365 днем года, до конца года остался 1 день.

Какой праздник 30 декабря 2020?

Памятные даты 30 декабря, годовщины и события

В 1903 году в Чикаго случился крупнейший пожар, пострадал театр Ирокез, жертвами происшествия стали более 600 человек.

В 1915 году немецкая подводная лодка U-38 торпедировала британский лайнер "Персия" у побережья острова Крит. Жертвами стали 330 человек.

В 1922 году создан Союз советских социалистических республик.

В 1991 году начали функционировать станции Киевского метрополитена Дружбы народов и Выдубичи.

30 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 30 декабря

30 декабря родились американский писатель Пол Боулз, советский киноактер Ян Пузыревский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария.

Что сегодня нельзя делать

Указанные святые оказались в числе пленников во время завоевания Вавилоном Иерусалима. Царь решил обучать юношей, которые были очень способными. Однако те отказались от роскоши и вели скромный образ жизни, за это господь подарил им мудрость.

Церковь не накладывает никаких особенных запретов для верующих на этот день.

Приметы на 30 декабря

Началась метель, пчелы будут хорошо роиться.

Все сны на пророка Даниила считаются вещими.

Погода на Даниила символизирует погоду в мае.

Если на Даниила появился иней, то на Святки будет теплая погода.

Именинники:

Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.

30 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,