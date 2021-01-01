1 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 января 2021 00:10 Алла Лысак
1 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Unsplash.com

1 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 января является 1 днем года, до конца года осталось 364 дня.

Какой праздник 1 января 2020?  

Памятные даты 1 января, годовщины и события 

В 1515 году  Франциск I стал королем после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников.

В 1622 году Папская канцелярия приняла решение, что год будет начинаться 1 января (до этого он начинался 25 марта).

В 1785 году выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (сейчас The Times).

В 1942 году начала работать Киевская киностудия научно-популярных фильмов. 

1 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Кто родился 1 января

1 января родились американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер, английский футболист Джек Уилшир.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   Марии – Царицы мира (Торжество Пресвятой Богородицы), мученика Вонифатия.

Что сегодня нельзя делать 

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Православная церковь отмечает день памяти святого великомученика Вонифатия. Он считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства. Поэтому, ему часто молятся для избавления от алкоголизма.

Приметы на 1 января

Если в первый день Нового года ночь звездная, урожай будет богатым. 

В этот день не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело.

Не стоит выносить из дома мусор, чтобы не навлечь на себя беду.

Продавая что-то в этот день, желательно сделать скидку первому покупателю.

Если выпал мелкий снег, ждите богатого урожая пшеницы. 

Именинники:  

  •   Григорий, Илья и Тимофей.

1 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Напомним,

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