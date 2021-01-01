1 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 января является 1 днем года, до конца года осталось 364 дня.
Какой праздник 1 января 2020?
- Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире).
- День общественного достояния.
Памятные даты 1 января, годовщины и события
В 1515 году Франциск I стал королем после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников.
В 1622 году Папская канцелярия приняла решение, что год будет начинаться 1 января (до этого он начинался 25 марта).
В 1785 году выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (сейчас The Times).
В 1942 году начала работать Киевская киностудия научно-популярных фильмов.
Кто родился 1 января
1 января родились американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер, английский футболист Джек Уилшир.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Марии – Царицы мира (Торжество Пресвятой Богородицы), мученика Вонифатия.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 1 января
Если в первый день Нового года ночь звездная, урожай будет богатым.
В этот день не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело.
Не стоит выносить из дома мусор, чтобы не навлечь на себя беду.
Продавая что-то в этот день, желательно сделать скидку первому покупателю.
Если выпал мелкий снег, ждите богатого урожая пшеницы.
Именинники:
- Григорий, Илья и Тимофей.