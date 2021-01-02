2 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 января 2021 09:40 Алла Лысак
2 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

2 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 января является 2 днем года, до конца года осталось 363 дня.

Какой праздник 2 января 2021?  

Памятные даты 2 января, годовщины и события 

В 1839 году Луи Дагер сделал первую фотосъемку Луны.

В 1843 году в Дрезденской придворной опере состоялась первая постановка Летучего голландца.

В 1870 году в Нью-Йорке начали строить Бруклинский мост.

В 1944 году геликоптер впервые применили в боевых условия.

2 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 2 января

2 января родились американский писатель-фантаст Айзек Азимов, украинская поэтесса Вера Вовк, американская актриса Кейт Босуорт.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   священномученика Игнатия

Что сегодня нельзя делать 

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В этот день в храмах проходят молебны, посвященные охране дома. Наши предки просили у святого уберечь дом от нечистых сил. Многие посвящали время уборке. 

Именинники:  

  •    Даниил, Иван, Игнатий.

2 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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