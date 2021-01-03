3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 января является 3 днем года, до конца года осталось 362 дня.
Какой праздник 3 января 2021?
Памятные даты 3 января, годовщины и события
В 1638 году в Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии.
В 1870 году началось сооружение Бруклинского моста.
В 1925 году Бенито Муссолини принял титул Дуче.
В 1962 году Папа Римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.
В 1977 году произведен первый компьютер фирмы Apple.
Кто родился 3 января
3 января родились английский писатель Джон Рональд Руэл Толкин, американский актер Мел Гибсон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Святителя Петра
Что сегодня нельзя делать
Именинники:
- Ульяна, Михаил, Никита и Петр.