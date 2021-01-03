3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 января 2021 00:20 Алла Лысак
3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

3 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 января является 3 днем года, до конца года осталось 362 дня.

Какой праздник 3 января 2021?  

Памятные даты 3 января, годовщины и события 

В 1638 году в Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии.

В 1870 году началось сооружение Бруклинского моста.

В 1925 году Бенито Муссолини принял титул Дуче.

В 1962 году Папа Римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.

В 1977 году произведен первый компьютер фирмы Apple.

3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 3 января

3 января родились английский писатель Джон Рональд Руэл Толкин, американский актер Мел Гибсон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   Святителя Петра 

Что сегодня нельзя делать 

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Выбросите все старые вещи, чтобы попрощаться с прошлым, постарайтесь провести этот день с родными и близкими. Самостоятельно избавиться от негатива поможет медитация и любые другие духовные практики.

Именинники:  

  •    Ульяна, Михаил, Никита и Петр.

3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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