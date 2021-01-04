4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 января является 4 днем года, до конца года остался 361 день.

Какой праздник 4 января 2021?

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Всемирный день тяготения (день рождения Ньютона),

День спагетти в США.

Памятные даты 4 января, годовщины и события

В 1493 году Христофор Колумб, посетив Америку, отправился обратно в Испанию.

В 1885 году в США осуществили первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса у человека.

В 1936 году американский журнал Billboard опубликовал первый чарт, который вскоре получил статус официального всеамериканского хит-парада.

В 1970 годуThe Beatles в последний раз собрались вместе во время записи песни Let it be для одноименного альбома.

В 1985 году в Лондоне родилась девочка у первой в мире суррогатной матери.

4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 4 января

4 января родились физик и математик Исаак Ньютон, немецкий певец Тилль Линдеманн.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День ангела Анастасии

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 4 января

Анастасию считали заступницей и покровительницей беременных женщин. В этот день матери молились о благополучии детей, а женщины в положении просили у Анастасии легких родов. Украинки вывешивали рушники, которые были оберегами.

Погода на Анастасию предвещает погоду в октябре.

Если сосульки образовались на крышах, год будет урожайным.

Облака плывут паротив ветра, к снегопадам в ближайшие дни.

Именинники:

Анастасия, Дмитрий, Ираклий, Федор.

4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,