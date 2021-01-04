4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 января является 4 днем года, до конца года остался 361 день.
Какой праздник 4 января 2021?
- Всемирный день тяготения (день рождения Ньютона),
- День спагетти в США.
Памятные даты 4 января, годовщины и события
В 1493 году Христофор Колумб, посетив Америку, отправился обратно в Испанию.
В 1885 году в США осуществили первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса у человека.
В 1936 году американский журнал Billboard опубликовал первый чарт, который вскоре получил статус официального всеамериканского хит-парада.
В 1970 годуThe Beatles в последний раз собрались вместе во время записи песни Let it be для одноименного альбома.
В 1985 году в Лондоне родилась девочка у первой в мире суррогатной матери.
Кто родился 4 января
4 января родились физик и математик Исаак Ньютон, немецкий певец Тилль Линдеманн.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День ангела Анастасии
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 4 января
Погода на Анастасию предвещает погоду в октябре.
Если сосульки образовались на крышах, год будет урожайным.
Облака плывут паротив ветра, к снегопадам в ближайшие дни.
Именинники:
- Анастасия, Дмитрий, Ираклий, Федор.