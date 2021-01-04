4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 января 2021 00:20 Алла Лысак
4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

4 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 января является 4 днем года, до конца года остался 361 день.

Какой праздник 4 января 2021?   

Памятные даты 4 января, годовщины и события 

В 1493 году Христофор Колумб, посетив Америку, отправился обратно в Испанию.

В 1885 году в США осуществили первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса у человека.

В 1936 году американский журнал Billboard опубликовал первый чарт, который вскоре получил статус официального всеамериканского хит-парада.

В 1970 годуThe Beatles в последний раз собрались вместе во время записи песни Let it be для одноименного альбома.

В 1985 году в Лондоне родилась девочка у первой в мире суррогатной матери. 

4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 4 января

4 января родились физик и математик Исаак Ньютон, немецкий певец Тилль Линдеманн.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День ангела Анастасии   

Что сегодня нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Анастасию считали заступницей и покровительницей беременных женщин. В этот день матери молились о благополучии детей, а женщины в положении просили у Анастасии легких родов. Украинки вывешивали рушники, которые были оберегами. 

Приметы на 4 января

Погода на Анастасию предвещает погоду в октябре.

Если сосульки образовались на крышах, год будет урожайным.

Облака плывут паротив ветра, к снегопадам в ближайшие дни.

Именинники:  

  •    Анастасия, Дмитрий, Ираклий, Федор.

4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 4 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 4 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Ирина Федишин: Когда передо мной закрываются одни двери, я нахожу другие
Интервью

Ирина Федишин: Когда передо мной закрываются одни двери, я нахожу другиеЭксклюзив
Магнитные бури сегодня в Украине
Гороскопы

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK