8 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 января 2021 00:10 Алла Лысак
8 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Unsplash.com

8 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 января является 8 днем года, до конца года осталось 357 дней.

Какой праздник 8 января 2021?    

Памятные даты 8 января, годовщины и события 

В 1851 году физик Жан Бернар Леон Фуко (родом из Франции) с помощью прибора продемонстрировал, как вращается Земля.

В 1889 году ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка запатентовал табулирующую машину, которую использовали при переписи населения в стране.

В 1957 году Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом Соединенных Штатов Америки по шахматам.

8 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 8 января

8 января родились американский певец Элвис Пресли, физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг, северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Собор Пресвятой Богородицы

Что сегодня можно и нельзя делать 

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8 января нельзя отказывать колядникам, если к вам пришли гости, то их обязательно следует впустить в дом, чтобы весь год быть в доставке. Можно выносить из дома мусор и поврежденную посуду, а нельзя следующее: покупать веревки, заниматься физической работой, пить и варить кисель. 

Приметы на 8 января

Если за окном снег и мороз, то лето будет холодным.

Стаи ворон низко летают, ждите метель.

Еще синицы щебечут, скоро будут ночные заморозки.

Северный ветер прогнозирует похолодание. 

Именинники: 

  •  Александр, Анфиса, Григорий, Давид, Иосиф, Константин, Леонид.

8 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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