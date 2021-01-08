8 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
8 января является 8 днем года, до конца года осталось 357 дней.
Какой праздник 8 января 2021?
Памятные даты 8 января, годовщины и события
В 1851 году физик Жан Бернар Леон Фуко (родом из Франции) с помощью прибора продемонстрировал, как вращается Земля.
В 1889 году ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка запатентовал табулирующую машину, которую использовали при переписи населения в стране.
В 1957 году Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом Соединенных Штатов Америки по шахматам.
Кто родился 8 января
8 января родились американский певец Элвис Пресли, физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг, северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Собор Пресвятой Богородицы
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 8 января
Если за окном снег и мороз, то лето будет холодным.
Стаи ворон низко летают, ждите метель.
Еще синицы щебечут, скоро будут ночные заморозки.
Северный ветер прогнозирует похолодание.
Именинники:
- Александр, Анфиса, Григорий, Давид, Иосиф, Константин, Леонид.