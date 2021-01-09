9 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 января является 9 днем года, до конца года осталось 356 дней.
Какой праздник 9 января 2021?
- День жертв (Панама).
Памятные даты 9 января, годовщины и события
В 1599 году в Шотландии появилась самая древняя (из ныне зарегистрированных) масонская ложа.
В 1648 году Богдан Хмельницкий стал гетманом Запорожской Сечи.
В 1792 году Ясский мирный договор положил конец войне между Россией и Турцией (она продолжалась с 1787 года).
В 1951 году в Нью-Йорке (США) открыли штаб-квартиру ООН.
В 2007 году миру показали первый iPhone.
Кто родился 9 января
9 января родились 37-й президент США Ричард Никсон, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, канадская актриса Нина Добрев.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Стефана
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 9 января
Вороны сидят на снегу, к скорому потеплению.
Если на улице не видно мелких птиц, ожидается снегопад.
Ночью красная Луна на Стефана, скоро потеплеет.
Именинники:
- Антонина, Елена, Давид, Степан, Федор и Яков.