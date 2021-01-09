9 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 января 2021 00:20 Алла Лысак
9 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

9 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 января является 9 днем года, до конца года осталось 356 дней.

Какой праздник 9 января 2021?    

Памятные даты 9 января, годовщины и события 

В 1599 году в Шотландии появилась самая древняя (из ныне зарегистрированных) масонская ложа. 

В 1648 году Богдан Хмельницкий стал гетманом Запорожской Сечи.

В 1792 году Ясский мирный договор положил конец войне между Россией и Турцией (она продолжалась с 1787 года).

В 1951 году в Нью-Йорке (США) открыли штаб-квартиру ООН.

В 2007 году миру показали первый iPhone.

9 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 9 января

9 января родились 37-й президент США Ричард Никсон, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, канадская актриса Нина Добрев.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Стефана

Что сегодня можно и нельзя делать 

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9 января продолжались народные гуляния на Святки. В этот день девушки гадали на будущее, а на столе рассыпали семена и считали их, четное количество семян указывало на радость в семейной жизни, а нечетное — свадьбы придется подождать. 

Приметы на 9 января

Вороны сидят на снегу, к скорому потеплению.

Если на улице не видно мелких птиц, ожидается снегопад.

Ночью красная Луна на Стефана, скоро потеплеет. 

Именинники: 

  •  Антонина, Елена, Давид, Степан, Федор и Яков.

9 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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