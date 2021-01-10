10 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 января является 10 днем года, до конца года осталось 357 дней.

Какой праздник 10 января 2021?

Памятные даты 10 января, годовщины и события

В 49 году до н.э. Юлий Цезарь начал поход на Рим, в ходе гражданской войны Римская республика перестала существовать.

В 1514 году в Испании издали Библию на нескольких языках.

В 1863 году в Лондоне запустили первую в мире линию метрополитена, она состояла из 7 станций.

В 1920 году начала функционировать Лига Наций, международная организация государств.

В 1954 году случилась катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолета, погибли 35 человек.

В 2001 году вышла в мир Wikipedia как часть Нупедии.

10 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 10 января

10 января родились американский физик и радиоастроном Роберт Вильсон, британский певец Род Стюар.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Игнатия (Святки)

Что сегодня можно и нельзя делать

Продолжаются Святки, народные гуляния и гадания. Молодежь чаще всего использовала гадание на желание: чтобы мечта исполнилась, необходимо было выйти на возвышенность, забить в землю колышек и завязать на нем ленту.

Под запретом ссоры и ругань с близкими.

Приметы на 10 января

Соль отсырела, к ненастью.

Если кошка спит весь день, потеплеет.

Обильный снег на Игнатия символизирует потепление.

Именинники:

Александр, Аркадий, Давид, Игнатий, Иосиф, Леонид, Николай, Петр, Яков.

10 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,