10 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
10 января является 10 днем года, до конца года осталось 357 дней.
Какой праздник 10 января 2021?
Памятные даты 10 января, годовщины и события
В 49 году до н.э. Юлий Цезарь начал поход на Рим, в ходе гражданской войны Римская республика перестала существовать.
В 1514 году в Испании издали Библию на нескольких языках.
В 1863 году в Лондоне запустили первую в мире линию метрополитена, она состояла из 7 станций.
В 1920 году начала функционировать Лига Наций, международная организация государств.
В 1954 году случилась катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолета, погибли 35 человек.
В 2001 году вышла в мир Wikipedia как часть Нупедии.
Кто родился 10 января
10 января родились американский физик и радиоастроном Роберт Вильсон, британский певец Род Стюар.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Игнатия (Святки)
Что сегодня можно и нельзя делать
Под запретом ссоры и ругань с близкими.
Приметы на 10 января
Соль отсырела, к ненастью.
Если кошка спит весь день, потеплеет.
Обильный снег на Игнатия символизирует потепление.
Именинники:
- Александр, Аркадий, Давид, Игнатий, Иосиф, Леонид, Николай, Петр, Яков.