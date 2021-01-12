12 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 января является 12 днем года, до конца года осталось 355 дней.
Какой праздник 12 января 2021?
Памятные даты 12 января, годовщины и события
В 1816 году правительство Франции издало указ о вечном изгании Бонапарта из страны.
В 1928 году в США женщину впервые казнили на электрическом стуле.
В 1939 году в Полтаве начали курсировать первые такси.
В 2010 году на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 тыс. человек.
Кто родился 12 января
12 января американский писатель Джек Лондон, украинская певица Злата Огневич.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Анастасии зимней.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 12 января
Если день ясный, скоро будет тепло.
Идет снег, к сильным дождям в летнее время.
Чирикание воробья символизирует скорую оттепель.
Именинники:
- Ирина, Лев, Макар, Мария.