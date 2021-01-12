12 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 января является 12 днем года, до конца года осталось 355 дней.

Какой праздник 12 января 2021?

Памятные даты 12 января, годовщины и события

В 1816 году правительство Франции издало указ о вечном изгании Бонапарта из страны.

В 1928 году в США женщину впервые казнили на электрическом стуле.

В 1939 году в Полтаве начали курсировать первые такси.

В 2010 году на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 тыс. человек.

12 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 12 января

12 января американский писатель Джек Лондон, украинская певица Злата Огневич.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Анастасии зимней.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 12 января

Наши предки ходили в этот день друг к другу в гости. На стол обязательно ставили разнообразные лакомства. На Анисию нельзя шить и вязать, поднимать вещи с дороги и принимать подарки от незнакомцев.

Если день ясный, скоро будет тепло.

Идет снег, к сильным дождям в летнее время.

Чирикание воробья символизирует скорую оттепель.

Именинники:

Ирина, Лев, Макар, Мария.

12 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,