13 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 января 2021 00:10 Алла Лысак
13 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

13 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 января является 13 днем года, до конца года осталось 354 дня.

Какой праздник 13 января 2021?    

Памятные даты 13 января, годовщины и события 

В 1854 году американец Фаас Энтони запатентовал новый музыкальный инструмент аккордеон. 

В 1928 году американские компании установили экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей телесигнала.

В 1957 году в США выпустили игрушку, которая получила название летающей тарелки.

В 1989 году компьютеры в Великобритании парализовал вирус Friday the 13th.

13 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 13 января

13 января родились английский актер Орландо Блум, украинский инженер Лев Мациевич. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Щедрый вечер

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Старый Новый год начинается с Щедрого вечера 13 января. Желательно это время провести в кругу семьи, накрыв богатый стол. Также можно ходить в гости, а молодежь собирается в компании, чтобы щедровать. 

Нельзя выносить из дома в мусор, избегайте ссор, никому не одалживайте деньги. 

Приметы на 13 января

Оттепель на Меланию символизирует теплое лето. 

Если иней покрывает деревья, будет урожай зерновых.

Весь год будет благоприятным, если солнце высоко взойдет.

Если ночь тихая и ясная, будет счастливый год.

Именинники: 

  •  Михаил, Петр, Мелания. 

13 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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