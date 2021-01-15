15 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 января является 15 днем года, до конца года осталось 352 дня.
Какой праздник 15 января 2021?
- День признания в Хорватии,
- День рождения Википедии (2001 год).
Памятные даты 15 января, годовщины и события
В 1759 году открыли для посетителей Британский музей.
В 1826 году вышел первый выпуск французской газеты Le Figaro.
В 1943 году завершили строительство здания Пентагона.
В 1993 году на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я серия мыльной оперы Санта-Барбара.
Кто родился 15 января
15 января родились лидер борьбы за права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг, американский рэпер Pitbull.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Сильвестра
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 15 января
Луна на небе яркая, к ветреной погоде.
Если запел петух вечером, погода поменяется.
Сорока ищет убежище, к метелям.
Если день морозный и петухи рано поют, ожидается оттепель.
Именинники:
- Кузьма, Марк, Петр, Сергей.