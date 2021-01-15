15 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 января 2021 00:10 Алла Лысак
15 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

15 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 января является 15 днем года, до конца года осталось 352 дня.

Какой праздник 15 января 2021?    

Памятные даты 15 января, годовщины и события 

В 1759 году открыли для посетителей Британский музей.

В 1826 году вышел первый выпуск французской газеты Le Figaro.

В 1943 году завершили строительство здания Пентагона.

В 1993 году на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я серия мыльной оперы Санта-Барбара.

15 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Кто родился 15 января

15 января родились лидер борьбы за права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг, американский рэпер Pitbull.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Сильвестра

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали Сильвестра покровителем кур, поэтому в этот день отправлялись в курятники, чтобы навести порядок и накормить птицу. Детей угощали выпечкой в форме петушков. 

Приметы на 15 января

Луна на небе яркая, к ветреной погоде.

Если запел петух вечером, погода поменяется.

Сорока ищет убежище, к метелям. 

Если день морозный и петухи рано поют, ожидается оттепель. 

Именинники: 

  •   Кузьма, Марк, Петр, Сергей.

15 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Напомним,

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