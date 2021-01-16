16 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 января является 16 днем года, до конца года остался 351 день.

Какой праздник 16 января 2021?

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День ледовара (ООН),

День учителя в Таиланде,

Всемирный день Битлз.

Памятные даты 16 января, годовщины и события

В 1492 году королева Изабелла представила грамматику испанского языка.

В 1945 году Адольф Гитлер спустился в подземный бункер, который размещался на глубине 18 метров под его канцелярией.

В нем он оставался 105 дней, до своего самоубийства.

В 1954 году город Проскуров переименовали в Хмельницкий, а Каменец-Подольская область стала Хмельницкой.

В 1997 году Microsoft выпустила Office 97, офисная программа мгновенно завоевала 80% рынка.

16 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 16 января

15 января родились супермодель Кейт Мосс, футболист Андрей Русол.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти Святого Гордея

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 16 января

Крестьяне в этот день старались оберегать скот от происков злых сил, порчи и сглазов, проводили всяческие обряды, обращались к изготовителям амулетов. Для праздничного ужина хозяйки готовили блюда из творога, например, лепешки и сырники.

Погода в этот день прогнозирует погоду в марте.

На деревьях иней, значит, дни будут ясными и без дождей.

Если на небе есть белое облако, то вскоре начнутся метели.

Если рано рассветает, значит, скоро выпадет снег.

Именинники:

Гордей, Жанна, Малахия, Малахий, Малафей, Арина (Ирина), Павла.

16 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,