16 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 января является 16 днем года, до конца года остался 351 день.
Какой праздник 16 января 2021?
- День ледовара (ООН),
- День учителя в Таиланде,
- Всемирный день Битлз.
Памятные даты 16 января, годовщины и события
В 1492 году королева Изабелла представила грамматику испанского языка.
В 1945 году Адольф Гитлер спустился в подземный бункер, который размещался на глубине 18 метров под его канцелярией.
В нем он оставался 105 дней, до своего самоубийства.
В 1954 году город Проскуров переименовали в Хмельницкий, а Каменец-Подольская область стала Хмельницкой.
В 1997 году Microsoft выпустила Office 97, офисная программа мгновенно завоевала 80% рынка.
Кто родился 16 января
15 января родились супермодель Кейт Мосс, футболист Андрей Русол.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти Святого Гордея
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 16 января
Погода в этот день прогнозирует погоду в марте.
На деревьях иней, значит, дни будут ясными и без дождей.
Если на небе есть белое облако, то вскоре начнутся метели.
Если рано рассветает, значит, скоро выпадет снег.
Именинники:
- Гордей, Жанна, Малахия, Малахий, Малафей, Арина (Ирина), Павла.