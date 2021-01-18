18 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 января 2021 13:25 Алла Лысак
18 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

18 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 января является 18 днем года, до конца года осталось 349 дней.

Какой праздник 18 января 2021?    

Памятные даты 18 января, годовщины и события 

В 1778 году мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова, он назвал их Сандвичевыми островами.

В 1919 году в Лондоне основали автомобилестроительную компания Bentley Motors (выпускала люксовые автомобили).

В 1963 году в Украине появился футбольный клуб Карпаты (Львов).

В 1964 году врачи обратились к конгрессу США с просьбой обязать производителей сигарет указывать на пачках предупреждение об опасности. 

18 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 18 января

18 января родились автор Винни-Пуха Алан Милн, украинские биатлонистки Валентина и Вита Семеренко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Крещенский сочельник

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день люди традиционно идут в церковь, чтобы освятить воду. Вечером вся семья должна собраться вместе и попробовать голодную кутью. Под запретом слезы, ругань и обиды друг на друга. Снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять.

Приметы на 18 января

Собаки громко лают, к удачной рыбалке.

Пошел снег на Крещенский сочельник, будет хороший урожай зерновых.

Снег на деревьях прогнозирует богатый урожай плодов и меда. 

Именинники: 

  •     Григорий, Евгения, Иосиф, Нонна и Полина. 

18 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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