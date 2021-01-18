18 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 января является 18 днем года, до конца года осталось 349 дней.
Какой праздник 18 января 2021?
Памятные даты 18 января, годовщины и события
В 1778 году мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова, он назвал их Сандвичевыми островами.
В 1919 году в Лондоне основали автомобилестроительную компания Bentley Motors (выпускала люксовые автомобили).
В 1963 году в Украине появился футбольный клуб Карпаты (Львов).
В 1964 году врачи обратились к конгрессу США с просьбой обязать производителей сигарет указывать на пачках предупреждение об опасности.
Кто родился 18 января
18 января родились автор Винни-Пуха Алан Милн, украинские биатлонистки Валентина и Вита Семеренко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Крещенский сочельник
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 18 января
Собаки громко лают, к удачной рыбалке.
Пошел снег на Крещенский сочельник, будет хороший урожай зерновых.
Снег на деревьях прогнозирует богатый урожай плодов и меда.
Именинники:
- Григорий, Евгения, Иосиф, Нонна и Полина.