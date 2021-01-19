19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 января 2021 00:10 Алла Лысак
19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
pixabay.com

19 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 января является 19 днем года, до конца года осталось 348 дней.

Какой праздник 19 января 2021?    

Памятные даты 19 января, годовщины и события 

В 1825 году Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения пищевых продуктов.

В 1893 году в Берлине впервые показали пьесу Генрика Ибсена Строитель Сольнес.

В 1903 году объявили о проведении велогонок под названием Тур де Франс.

В 1938 году американская компания General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных автомобилей. 

19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 19 января

19 января родились английский певец и основатель группы Deep Purple Род Эванс, писатель Эдгар По. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Крещение Господне 2020

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Крещение Господне (Богоявление) считается крупным христианским праздником. В этот день люди ныряют в проруби, чтобы очиститься, а также освящают водой дома и квартиры. Под запретом любая ругань и конфликты, старайтесь мыслить положительно!

На крещение нельзя одалживать деньги и работать. 

Приметы на 19 января

Полнолуние на Крещение символизирует большую воду.

Звездная ночь, к хорошему урожаю орехов и ягод.

Если снег пушистый, будет урожай.

Ясная и холодная погода прогнозирует засушливое лето. 

Именинники: 

  •     Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.

19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,

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