19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты

19 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 января является 19 днем года, до конца года осталось 348 дней.

Какой праздник 19 января 2021?

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День спасателей в Беларуси,

Крещение у православных.

Памятные даты 19 января, годовщины и события

В 1825 году Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения пищевых продуктов.

В 1893 году в Берлине впервые показали пьесу Генрика Ибсена Строитель Сольнес.

В 1903 году объявили о проведении велогонок под названием Тур де Франс.

В 1938 году американская компания General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных автомобилей.

19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 19 января

19 января родились английский певец и основатель группы Deep Purple Род Эванс, писатель Эдгар По.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Крещение Господне 2020

Что сегодня можно и нельзя делать

Крещение Господне (Богоявление) считается крупным христианским праздником. В этот день люди ныряют в проруби, чтобы очиститься, а также освящают водой дома и квартиры. Под запретом любая ругань и конфликты, старайтесь мыслить положительно!

На крещение нельзя одалживать деньги и работать.

Приметы на 19 января

Полнолуние на Крещение символизирует большую воду.

Звездная ночь, к хорошему урожаю орехов и ягод.

Если снег пушистый, будет урожай.

Ясная и холодная погода прогнозирует засушливое лето.

Именинники:

Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.

19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,