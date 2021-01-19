19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 января является 19 днем года, до конца года осталось 348 дней.
Какой праздник 19 января 2021?
- День спасателей в Беларуси,
- Крещение у православных.
Памятные даты 19 января, годовщины и события
В 1825 году Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения пищевых продуктов.
В 1893 году в Берлине впервые показали пьесу Генрика Ибсена Строитель Сольнес.
В 1903 году объявили о проведении велогонок под названием Тур де Франс.
В 1938 году американская компания General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных автомобилей.
Кто родился 19 января
19 января родились английский певец и основатель группы Deep Purple Род Эванс, писатель Эдгар По.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Крещение Господне 2020
Что сегодня можно и нельзя делать
На крещение нельзя одалживать деньги и работать.
Приметы на 19 января
Полнолуние на Крещение символизирует большую воду.
Звездная ночь, к хорошему урожаю орехов и ягод.
Если снег пушистый, будет урожай.
Ясная и холодная погода прогнозирует засушливое лето.
Именинники:
- Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.