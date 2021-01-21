21 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты

21 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 января является 21 днем года, до конца года осталось 344 дня.

Какой праздник 21 января 2021?

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День бабушки в Польше,

Международный день объятий,

Всемирный день снега.

Памятные даты 21 января, годовщины и события

В 1790 году была создана гильотина для казней.

В 1954 году в США спустили на воду первую атомную лодку Наутилус.

В 1899 году немецкая компания Adam Opel, которая изготовляла швейные машины, начинает разработку своих автомобилей.

В 1911 году первое ралли организовали в Монте-Карло.

В 1952 году итальянские ученые назвали год падения Пизанской башни, 2151.

21 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 21 января

21 января родились конструктор оружия Джон Браунинг, британский комик Бенни Хилл, экс-участница Spice Girls Эмма Бантон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти святого Емельяна

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 21 января

В этот день нет особенных ограничений для верующих, а в народе верили, что нельзя пить кисель, работать в первой половине дня и покупать веревки, а то беда в семью нагрянет.

Если окна в доме запотели, будет оттепель.

Человек, который заболел сегодня, скоро пойдет на поправку.

Ветер с юга предрекает постоянные грозовые осадки летом.

Именинники:

Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.

21 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,