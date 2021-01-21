21 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 января является 21 днем года, до конца года осталось 344 дня.
Какой праздник 21 января 2021?
- День бабушки в Польше,
- Международный день объятий,
- Всемирный день снега.
Памятные даты 21 января, годовщины и события
В 1790 году была создана гильотина для казней.
В 1954 году в США спустили на воду первую атомную лодку Наутилус.
В 1899 году немецкая компания Adam Opel, которая изготовляла швейные машины, начинает разработку своих автомобилей.
В 1911 году первое ралли организовали в Монте-Карло.
В 1952 году итальянские ученые назвали год падения Пизанской башни, 2151.
Кто родился 21 января
21 января родились конструктор оружия Джон Браунинг, британский комик Бенни Хилл, экс-участница Spice Girls Эмма Бантон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти святого Емельяна
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 21 января
Если окна в доме запотели, будет оттепель.
Человек, который заболел сегодня, скоро пойдет на поправку.
Ветер с юга предрекает постоянные грозовые осадки летом.
Именинники:
- Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.