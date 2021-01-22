22 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 января 2021 00:10 Алла Лысак
22 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
Unsplash.com

22 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 января является 22 днем года, до конца года осталось 343 дня.

Какой праздник 22 января 2021?    

Памятные даты 22 января, годовщины и события 

В 1905 году массовыми смертями закончилась мирная демонстрация в Петербурге (ее участники хотели передать царю петицию с требованиями),

В 1918 году Центральная рада своим универсалом провозгласила независимость УНР.

В 1919 году на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт Объединения украинских земель (УНР и ЗУНР).

В 1970 году Боинг 747 впервые поднялся в воздух с людьми на борту, рейс из Нью-Йорка в Лондон продлился более шести часов. 

22 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 22 января

22 января родились украинская спортсменка Екатерина Сердюк, французская теннисистка Ализе Корне.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Евстратия и Филиппа

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки использовали свободное время на Евстратия и Филиппа, чтобы навести порядок в доме и подготовиться к весеннему периоду. Под запретом ругань и ссоры с близкими, кроме того, нельзя пришивать пуговицы (а то не избавитесь от проблем). 

Приметы на 22 января

Если вороны сидят на верхушках деревьев, то вскоре морозы усилятся.

Собака в клубочке спит, значит, скоро наступит похолодание.

Если день ясный, то и год будет благополучным.

Человек, родившийся в этот день, будет миротворцем. 

Именинники: 

  •  Антонина, Захар, Петр и Филипп.

22 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,

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