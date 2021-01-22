22 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 января является 22 днем года, до конца года осталось 343 дня.
Какой праздник 22 января 2021?
- День дедушки в Польше.
Памятные даты 22 января, годовщины и события
В 1905 году массовыми смертями закончилась мирная демонстрация в Петербурге (ее участники хотели передать царю петицию с требованиями),
В 1918 году Центральная рада своим универсалом провозгласила независимость УНР.
В 1919 году на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт Объединения украинских земель (УНР и ЗУНР).
В 1970 году Боинг 747 впервые поднялся в воздух с людьми на борту, рейс из Нью-Йорка в Лондон продлился более шести часов.
Кто родился 22 января
22 января родились украинская спортсменка Екатерина Сердюк, французская теннисистка Ализе Корне.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Евстратия и Филиппа
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 22 января
Если вороны сидят на верхушках деревьев, то вскоре морозы усилятся.
Собака в клубочке спит, значит, скоро наступит похолодание.
Если день ясный, то и год будет благополучным.
Человек, родившийся в этот день, будет миротворцем.
Именинники:
- Антонина, Захар, Петр и Филипп.