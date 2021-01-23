23 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 января является 23 днем года, до конца года осталось 342 дня.
Какой праздник 23 января 2021?
Памятные даты 23 января, годовщины и события
В 1556 году произошло самое смертоносное землетрясение в истории, в Шэнси стихия забрала жизни 830 тыс. человек.
В 1849 году в Женеве (штат Нью-Йорк) женщина впервые в истории США получила диплом врача.
В 1895 году на берега Антарктиды впервые сошли люди, ими стали члены экипажа промыслового судна Антарктик.
В 1950 году Иерусалим официально провозгласили столицей Израильского государства.
В 1964 году в Медицинском центре Миссисипи двенадцать дней врачи пересаживали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту с серьезной сердечной патологией. Он прожил после операции еще 10 дней, умер, так не придя в сознание.
Кто родился 23 января
23 января родились Вольфганг фон Кемпелен, австрийский и венгерский изобретатель автоматических машин, Уильям Джордж Морган, американский преподаватель, широко известен, как изобретатель баскетбола.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти святого Григория
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 23 января
Если на Григория выпал снег, будет много хлеба.
Дождь на Григория символизирует теплое лето.
Если в этот день погода солнечная и без осадков, лето будет жарким.
На деревьях нет инея, к прохладному лету.
Именинники:
- Анатолий, Григорий, Макар, Павел и Петр.