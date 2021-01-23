23 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты

23 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 января является 23 днем года, до конца года осталось 342 дня.

Какой праздник 23 января 2021?

Памятные даты 23 января, годовщины и события

В 1556 году произошло самое смертоносное землетрясение в истории, в Шэнси стихия забрала жизни 830 тыс. человек.

В 1849 году в Женеве (штат Нью-Йорк) женщина впервые в истории США получила диплом врача.

В 1895 году на берега Антарктиды впервые сошли люди, ими стали члены экипажа промыслового судна Антарктик.

В 1950 году Иерусалим официально провозгласили столицей Израильского государства.

В 1964 году в Медицинском центре Миссисипи двенадцать дней врачи пересаживали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту с серьезной сердечной патологией. Он прожил после операции еще 10 дней, умер, так не придя в сознание.

23 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 23 января

23 января родились Вольфганг фон Кемпелен, австрийский и венгерский изобретатель автоматических машин, Уильям Джордж Морган, американский преподаватель, широко известен, как изобретатель баскетбола.

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Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 23 января

Наши предки занимались уборкой, возвращались к работе и планировали весенние дела. Существовала примета, что 23 января обязательно нужно приготовить блюдо из мяса, чтобы весь год быть счастливым.

Если на Григория выпал снег, будет много хлеба.

Дождь на Григория символизирует теплое лето.

Если в этот день погода солнечная и без осадков, лето будет жарким.

На деревьях нет инея, к прохладному лету.

Именинники:

Анатолий, Григорий, Макар, Павел и Петр.

23 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,