24 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 января 2021 00:30 Алла Лысак
24 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
pixabay.com

24 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 января является 24 днем года, до конца года остался 341 день.

Какой праздник 24 января 2021?    

Памятные даты 24 января, годовщины и события 

В 1922 году американец Христиан Нельсон получил патент на мороженое эскимо.

В 1935 году в Ричмонде (США) начали продавать баночное пиво, оно называлось Сливочный эль Крюгера.

В 1966 году индийский Боинг потерпел крушение на горе Монблан.

В 1984 выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

24 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 24 января

24 января родились актриса и модель Миша Бартон, немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Федосея Весняка

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Существовал обычай в день Федосея париться в бане, чтобы прогнать все болезни. Нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, под запретом и принятие подарков от чужих людей. День стоит провести со своей семьей. 

Приметы на 25 января

Днем снег пошел, вечером будут морозы.

Погода на Федосия символизирует погоду в ноябре.

Если погода теплая, весна наступит рано.

Сосульки на крышах прогнозируют теплый февраль. 

Именинники: 

  •   Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан и Федор.

24 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,

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