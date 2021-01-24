24 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 января является 24 днем года, до конца года остался 341 день.
Какой праздник 24 января 2021?
- День эскимо (отмечается с 1922 года),
- День внешней разведки Украины.
Памятные даты 24 января, годовщины и события
В 1922 году американец Христиан Нельсон получил патент на мороженое эскимо.
В 1935 году в Ричмонде (США) начали продавать баночное пиво, оно называлось Сливочный эль Крюгера.
В 1966 году индийский Боинг потерпел крушение на горе Монблан.
В 1984 выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
Кто родился 24 января
24 января родились актриса и модель Миша Бартон, немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Федосея Весняка
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 25 января
Днем снег пошел, вечером будут морозы.
Погода на Федосия символизирует погоду в ноябре.
Если погода теплая, весна наступит рано.
Сосульки на крышах прогнозируют теплый февраль.
Именинники:
- Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан и Федор.