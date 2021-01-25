25 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 января 2021 00:20 Алла Лысак
25 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
pixabay.com

25 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 января является 25 днем года, до конца года остался 340 дней.

Какой праздник 25 января 2021?    

Памятные даты 25 января, годовщины и события 

В 1791 году английский парламент разделил Квебек на Верхнюю и Нижнюю Канаду.

В 1799 году в США запатентована механическая сеялка.

В 1915 году Александр Белл провел трансамериканский сеанс телефонной связи: Нью-Йорк — Сан-Франциско.

В 1938 году высокая солнечная активность спровоцировала северное сияние в Западной Европе. 

25 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 24 января

25 января родились украинская певица Тина Кароль, основатель компании Colgate Уильям Колгейт.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Татьяны

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день принято молиться Татьяне об обучении, нельзя отказывать нуждающимся, запрещены ссоры в семье, нельзя в этот день находиться в неубранном доме.

Приметы на 25 января

Звездное небо символизирует раннюю весну.

Морозная и ясная погода на Татьяну, к хорошему урожаю.

Снег на Татьяну предрекает дождливое и сырое лето.

Именинники: Татьяна

25 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,

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