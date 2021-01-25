25 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 января является 25 днем года, до конца года остался 340 дней.
Какой праздник 25 января 2021?
Памятные даты 25 января, годовщины и события
В 1791 году английский парламент разделил Квебек на Верхнюю и Нижнюю Канаду.
В 1799 году в США запатентована механическая сеялка.
В 1915 году Александр Белл провел трансамериканский сеанс телефонной связи: Нью-Йорк — Сан-Франциско.
В 1938 году высокая солнечная активность спровоцировала северное сияние в Западной Европе.
Кто родился 24 января
25 января родились украинская певица Тина Кароль, основатель компании Colgate Уильям Колгейт.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Татьяны
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 25 января
Звездное небо символизирует раннюю весну.
Морозная и ясная погода на Татьяну, к хорошему урожаю.
Снег на Татьяну предрекает дождливое и сырое лето.