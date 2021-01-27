27 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 января 2021 00:30 Алла Лысак
27 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
pixabay.com

27 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 января является 27 днем года, до конца года осталось 338 дней.

Какой праздник 27 января 2021?    

Памятные даты 27 января, годовщины и события 

В 1918 году началась гражданская война в Финляндии. 

В 1948 году в США начали продавать магнитофоны марки Wire Recording по 149 долларов за штуку. 

В 1967 году на испытаниях Аполлона 1 произошел инцидент, в результате которого погибли астронавты. 

В 1973 года подписано Парижское соглашение о прекращении войны во Вьетнаме.

27 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 27 января

27 января родились голливудская актриса Розамунд Пайк, барабанщик группы «Pink Floyd» Ник Мэйсон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Отдание праздника Богоявления, Равноапостольной Нины. 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Старайтесь избегать конфликтов (если поссориться с человеком в этот день, то вражда будет долгой), не выносите из дома мусор и не укорачивайте волосы, чтобы оставить с собой удачу.  

Приметы на 27 января

Если рано запели петухи, ожидается потепление.

Иней на деревьях, к оттепели.

Белые облака символизируют длительные морозы. 

Именинники:  

  • Нина, Остап, Вениамин, Еремей, Андрей, Сергей, Ярема, Аристарх, Агния, Павел.

27 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,

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