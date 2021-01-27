27 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 января является 27 днем года, до конца года осталось 338 дней.
Какой праздник 27 января 2021?
- День Солнечного кофе в Исландии,
- День святого Саввы в Сербии.
Памятные даты 27 января, годовщины и события
В 1918 году началась гражданская война в Финляндии.
В 1948 году в США начали продавать магнитофоны марки Wire Recording по 149 долларов за штуку.
В 1967 году на испытаниях Аполлона 1 произошел инцидент, в результате которого погибли астронавты.
В 1973 года подписано Парижское соглашение о прекращении войны во Вьетнаме.
Кто родился 27 января
27 января родились голливудская актриса Розамунд Пайк, барабанщик группы «Pink Floyd» Ник Мэйсон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Отдание праздника Богоявления, Равноапостольной Нины.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 27 января
Если рано запели петухи, ожидается потепление.
Иней на деревьях, к оттепели.
Белые облака символизируют длительные морозы.
Именинники:
- Нина, Остап, Вениамин, Еремей, Андрей, Сергей, Ярема, Аристарх, Агния, Павел.